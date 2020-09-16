Японская кинозвезда из фильма «Шелк» покончила с собой в 36 лет

О смерти актрисы сообщает Variety.

Гибель Сэй Асины (настоящее имя — Игараси Ая) подтвердила полиция Токио и агент актрисы. По их словам, женщина совершила самоубийство в своей квартире.

Тело женщины обнаружил ее брат. Переживая, что сестра долгое время не отвечает на сообщения и звонки, он решил приехать к ней в квартиру. Актриса не оставила никакой предсмертной записки.

Сэй Асина родилась 22 ноября 1983 года. Будучи подростком, переехала в Токио и начала карьеру модели.

Дебют актрисы на экране состоялся в 2003 году в телесериале «Вставай!!». Однако самую большую известность ей принесла одна из главных ролей в кинофильме Франсуа Жирара «Шелк», снятом по одноименному роману итальянского писателя Алессандро Барикко в 2007 году.