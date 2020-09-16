Любимова приняла участие в первой волонтерской экскурсии по усадьбе Морозовых

Министр культуры РФ побывала в городской усадьбе Морозовых в Подсосенском переулке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие было организовано для участников проекта «Волонтёры культуры». Акция открывает цикл экскурсионных программ, направленных на поощрение и продвижение волонтёрского движения в области культуры. Целью пилотной экскурсии стала демонстрация известной ещё с конца XVIII века усадьбы, но долгие годы закрытой для посетителей.

«Далеко не все объекты культурного наследия музеефицированы, и не во все можно прийти на интересующую вас экскурсию. Так что, если говорить о сегодняшнем мероприятии, то это, конечно, прекрасное начинание. И я надеюсь, что если на экскурсии будет спрос, то в дальнейшем будем увеличивать количество таких замечательных мест, открытых для посещения и экскурсионной деятельности», – сказала Ольга Любимова.

Пилотная экскурсия по усадьбе Морозовых была организована Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры, а провела её экскурсовод, художник-график, блогер и краевед Ирина Левина. Участниками мероприятия стали руководитель Агентства Алексей Меньшов, председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская, а также волонтёры центра.