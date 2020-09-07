Был талантливым и бесстрашным: скончался «прокурор» из «Мама, не горюй!»

О смерти Сергея Колтакова сообщил Семён Слепаков.





Известный советский и российский киноартист скончался в результате тяжёлой болезни, ему было 64 года. По словам юмориста Семёна Слепакова, который и рассказал об уходе актёра в своём Инстаграм, Колтаков был тонким, умным, талантливым и бесстрашным, а также обладал редким чувством юмора.





С ним согласен и режиссер Григорий Константинопольский, который снимал Колтакова в двух фильмах. Он рассказал ТАСС о недавней работе с артистом — буквально в конце августа был последний съёмочный день «Мёртвых душ».





Константинопольский отметил, что все знали о тяжёлой болезни Колтакова, но он держался очень бодро. Режиссёр также назвал артиста бесстрашным, добавив, что тот прожил яркую жизнь.





Колтаков снялся в нескольких десятках фильмов, особенно много ролей он сыграл в 80-е годы. Среди самых значимых его работ — «Зеркало для героя», «Искусство жить в Одессе», «Армавир».



