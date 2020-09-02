Открытие сезона Музыкального театра Карелии пришлось отложить: у 12 артистов выявлен коронавирус

Запланированный на 11 сентября большой гала-концерт перенесен на 2 октября, сообщили в администрации театра.





Как пояснила замдиректора петрозаводского театра Надежда Громова, пришлось также перенести два запланированных на ближайшие дни спектакля. Причина — вспышка COVID-19: сразу у 12 артистов оперной труппы тесты показали положительный результат. Болезнь, как уточнили в театре, у всех протекает в легкой форме.





При этом среди музыкантов оркестра заболевших нет, отметила Громова. Она добавила, что вся труппа и оркестр с середины августа находятся на карантине, но 11 сентября планировалось открыть сезон — должен был состояться большой гала-концерт «Опера 2020. Перезагрузка».





Гала-концерт перенесли на 2 октября, также перенесли и спектакли, запланированные на 2 и 4 сентября. Что касается остальных спектаклей, то администрация решила действовать в зависимости от ситуации.





«Если больных больше появляться не будет и мы переболеем этим количеством, то с середины сентября мы уже будем давать спектакли», — пояснила Громова, уточнив, что болезнь протекает у артистов в легкой форме.





Музыкальный театр Республики Карелия существует уже 65 лет, за это время он прославился во всех музыкально-сценических жанрах, от оперы и оперетты до балета и мюзикла, а также регулярно принимает участие в общероссийских театральных фестивалях.



