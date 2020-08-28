Премьеру нового фильма о Викторе Цое отложили по неизвестным причинам

Изначально ленту планировали представить 3 сентября, пишет «Эхо Москвы».

Режиссер фильма Алексей Учитель сообщил, что премьера откладывается на неопределенный срок, но причину не назвал. Известно, что основой киноработы о лидере группы «Кино» стала вымышленная история о его случайном убийце.





По сюжету, водителю автобуса, в который влетел на своей машине Виктор Цой 15 августа 1990 года, по иронии судьбы приходится также везти гроб с телом артиста, и он оказывается среди друзей и родственников погибшего. Трейлер фильма был выложен 27 августа на YouTube.





Учитель также рассказал журналистам 47news, как отреагировали на съемки фильма родственники самого Цоя. Он признался, что сын музыканта отнесся к идее неоднозначно, но считает, что это «нормально».





«Не скрою, были острые разговоры. Перед съемками он попросил изменить имена», - добавил режиссер. Он также подчеркнул, что его новая работа, как и нашумевший фильм «Матильда», является художественным и не претендует на документальную точность.



