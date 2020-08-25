Наталья Варлей рассказала, как попала на съемки «Кавказской пленницы»

Об этом актриса поведала участникам Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

По словам советской и российской актрисы, съемки в «Кавказской пленнице» стали для нее настоящим испытанием. Чувствуя свою ответственность, она много работала, призналась актриса.

«Совсем юной мне предстояло сниматься с такими известными и великолепными актерами. Конечно, хотелось соответствовать своим коллегам и много для этого работать», – подчеркнула актриса. По словам Варлей, легкость, которую можно видеть в фильме, стала результатом тяжелого труда всей труппы и ежедневных репетиций.

Варлей рассказала, что на съемки фильма она попала, будучи всего лишь артисткой цирковой труппы. По словам актрисы, она давно мечтала поработать с Леонидом Гайдаем, к тому времени уже получившим всесоюзную славу. Сам режиссер увидел в восемнадцатилетней актрисе самую подходящую кандидатуру на роль студентки Нины, заявила она.