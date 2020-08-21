В Мариинку вернется опера «Огненный ангел» Сергея Прокофьева в режиссуре Дэвида Фримана

Постановка будет представлена 23 и 24 августа, сообщила пресс-служба театра.

Образы героев мистической оперы воплотят звезды Мариинской труппы. В роли Ренаты выйдет Елена Стихина, в роли Рупрехта – Евгений Никитин. За дирижерским пультом традиционно будет стоять Валерий Гергиев.

Мариинский театр был первым, поставившим в Санкт-Петербурге «Огненного ангела». В 1991 году совместный с Ковент Гарденом спектакль засвидетельствовал начало новой эпохи, в том числе переименование Ленинграда в Петербург, а Кировского театра – в Мариинский.

«Режиссер Дэвид Фриман создал внешне скупой и обманчиво немногословный спектакль, предложив емкое решение неоднозначной задачи – визуализации иррационального и материализации демонов. Действие в его постановке сосредоточено на островке в центре сцены с условными обозначениями среды, а насыщают его сидящие вокруг на черных стенах и извивающиеся в рельефной пластике белые существа – демоны, пожирающие душу Ренаты», – говорится в сообщении.

28 августа оперу Прокофьева впервые услышат зрители Приморской сцены. Там она прозвучит в концертном исполнении под управлением Валерия Гергиева в рамках V Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» (Владивосток).