Перевыпуск в Китае помог фильму «Гарри Поттер и философский камень» достичь отметки в $1 млрд

Лента 2001 года была показана в кинотеатрах КНР в минувшие выходные, сообщает Variety.

Фильм на основе книг писательницы Джоан Роулинг занял первое место в чартах кассовых сборов Китая, принеся создателям еще 13,6 миллиона долларов от продаж билетов в 16 тысячах кинозалов.

Таким образом, общие сборы фильма составили $1,001 миллиарда, сделав его второй лентой франшизы из восьми фильмов, преодолевшей миллиардную отметку.

Почти того же результата удалось достичь в 2011 году последней главе франшизы – «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». В тот раз фильм заработал $1,34 миллиарда во всем мире.