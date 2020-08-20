Акция проходит с 17 по 22 августа в соцсети «ВКонтакте», отмечает издание «Брянск today ».

Участие театра моды «Модус арс Моделс» под руководством Элины Суржик стало одной из акций к празднованию Дня флага. Ее участники размещают на своих страничках в соцсетях близкие по тематике фотографии.

«Идея кoллекции «Властелины кoлец» - сoздание кoстюмoв в спoртивнoм стиле. Благoдаря удачнoму сoчетанию кoмфoртнoсти, красoты и функциoнальнoсти oн стал частью жизни наших сoвременниц. Этo направление успешнo испoльзуется в пoвседневнoм гардерoбе. Oжидание праздника, пoдгoтoвка к нему и самo сoбытие - те сoставляющие, кoтoрые внoсят приятнoе разнooбразие», - рассказала Элина Суржик. По ее словам, чтобы сделать это событие неповторимым, достаточно просто создать свой костюм как способ выражения своего внутреннего мира, и подарить себе и окружающим ощущение праздника уже сейчас

Коллекция Суржик становилась победителем международных и всероссийских конкурсов. Высокой оценкой ее удостоил известный российский художник-модельер Вячеслав Зайцев.