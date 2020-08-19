Об этом заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сообщила в четверг «Интерфаксу».

По ее словам, в ведомстве подходят к идее обычного, штатного запуска театрального сезона в сентябре. «В целом, это будет середина сентября, для некоторых театров может чуть позже», – пояснила Манилова.

Замминистра подчеркнула, что единого дня открытия театрального сезона не будет, как и с музеями. Каждый театр определится в этом вопросе самостоятельно, отметила Манилова.

«Сейчас завершается репетиционный период, в том числе идут репетиции больших премьер. Также идут сборы трупп в театрах», – добавила замминистра.

По вопросу рассадки зрителей в залах, по словам Маниловой, есть общая и разумная точка зрения и у министерства, и у Роспотребнадзора, как и у всего театрального сообщества.

«В кoнце августа мы выхoдим на Рoспoтребнадзoр с предлoжениями пo рассадке зрителей. Наше предлoжение тoчнo не будет пoвтoрять шахматную рассадку. Будет ли этo 60 на 40 или 70 на 30, нo какие-тo oграничения будут. Нo мы делаем наибoлее oптимальный вариант», – подчеркнула Манилова.