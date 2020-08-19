Мишустин поздравил органиста и педагога Рубина Абдуллина с 70-летием

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства в среду.

В своем обращении премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России, пианиста, органиста Рубина Абдуллина с юбилеем и отметил его известность как яркого и незаурядного человека, удивительно сочетающего таланты органиста и педагога.

«Благoдаря вашему прoфессиoнализму и энергии Казанская кoнсерватoрия сoхраняет свoи традиции, динамичнo развивается, является oдним из ведущих музыкальных вузoв в стране», – отметил премьер.

По словам Мишустина, под руководством Абдуллина консерватория стала настоящей творческой лабораторией, гарантирующей каждому студенту не только современные знания, но и раскрытие способностей и индивидуальности.

Рубин Абдуллин родился 19 августа 1950 года. Выступал во всех органных центрах России, а также в крупнейших залах Европы и США. Работает ректором Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова, входит в жюри всероссийских и международных конкурсов, является также председателем Союза органистов России.