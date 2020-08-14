Летний кинотеатр Garage Screen покажет ретроспективу пионерки квир-кино Барбары Хаммер

Также будут представлены все фильмы международного конкурса 5-го Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF, сообщают организаторы.

Показы всех фильмов международного конкурса 5-го Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF пройдут в летнем кинотеатре Garage Screen с 19 по 25 августа. Также будет показана первая в России ретроспектива пионерки авангардного квир-кино Барбары Хаммер.

Музей современного искусства «Гараж» третий год является стратегическим партнером Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF. «Сегодня границы визуального текста максимально подвижны и практически невидимы: жесткие дефиниции кино, видеоарта, инсталляции становятся зыбкими. В центре внимания фестиваля MIEFF — фильмы режиссеров и видеохудожников, работающих на стыке различных художественных практик. Выставочное пространство — такая же естественная среда обитания этих работ, как и кинозал. Музею “Гараж” важно не только представлять авторов и произведения, которые существуют и создаются в этом новом визуальном контексте. Для развития экспериментального кино (особенно в России сегодня) необходимо создавать и расширять его аудиторию, а она в том числе формируется через нишевые фестивали и другие платформы, целиком посвященные такого рода контенту», — говорит Евгений Гусятинский, куратор Garage Screen.

В программу международного конкурса фестиваля вошли 29 короткометражных фильмов из 21 страны, снятых в 2019–2020 годах. Представляя широкий спектр художественных стратегий, фестиваль также стремится к гендерному балансу: в этом году в смотре примут участие 16 женщин и 18 мужчин. Победители международного конкурса будут объявлены 25 августа в летнем кинотеатре Garage Screen. Лауреаты получат специальный приз Музея современного искусства «Гараж» — двухмесячную резиденцию в Мастерских Музея «Гараж» на ВДНХ в 2021 году и приз от компании Kodak.

В рамках ежегодной рубрики фестиваля Close-up пройдет первая российская ретроспектива пионерки авангардного квир-кино Барбары Хаммер. Ее фильмы вошли в историю мирового феминистского искусства как самые ранние художественные высказывания о женском теле и квир-сексуальности. Двухчастная программа включает в себя как ранние эксперименты художницы с 16-мм камерой, так и культовые фильмы 1970–1990-х годов, в том числе полнометражную картину «Нитратные поцелуи».