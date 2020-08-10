Жителям Брянщины предложили выбрать лучшую «Севскую частушку»

Межрегиональный фестиваль-конкурс начался в регионе 5 августа, пишет Брянск today.

Одновременно со смотром частушек в области идет Межрегиональный конкурс «Играй, гармонь». Смотр, в этот раз посвященный творчеству Славяниной и Году памяти и славы, проходит онлайн из-за пандемии коронавируса.

В конкурсе принимают участие как фольклорные и вокальные коллективы, так и отдельные исполнители народной частушки и гармонисты. Музыканты исполняют частушки в нескольких номинациях, отмечается в сообщении.

Кроме того, желающие принимают участие в конкурсе «Гармонь без границ», где можно исполнить авторское произведение по собственному желанию. В этом году свои композиции прислали представители пяти регионов России – Воронежской, Орловской, Брянской, Костромской и Курской областей.

За номинацию «Лучшая частушка» борются 40 участников, в том числе 18 ансамблей, восемь солистов, шесть гармонистов, одно трио, четыре дуэта и три детских коллектива. Открытое интернет-голосование идет до 15 августа.