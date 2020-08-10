Театр на Таганке открылся первым спектаклем проекта «Репетиции 2020»

Сюжет эскиза рассказывает о работе «позитивной» радиостанции, передает ТАСС.

Московский театр открылся после перерыва из-за распространения коронавирусной инфекции, начавшегося в марте. Первым на сцену вышел премьерный спектакль проекта «Репетиции 2020» под названием «Белый шум».

Как рассказала агентству режиссер Галина Полищук, проблематика спектакля связана с личным опытом работы актрисы, когда она оказалась втянута в политическую драму. По ее словам, эскиз может быть реализованным на сцене как полноценный спектакль, но ему потребуется доработка.

«Для меня был шок, что можно за семь дней сделать спектакль. Театр очень готов к этому, очень оснащен. Свет, звук, актеры – все готовы к такому режиму работы», – поделилась Полищук.

Как рассказала директор театра Ирина Апексимова, проект «Репетиции» проводится уже пятый год. Многие эскизы получили на сцене Театра на Таганке свое воплощение, отметила она. В их числе такие постановки, как «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», удостоенный трех премий «Золотая маска».