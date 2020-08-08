В петербургском Манеже откроется выставка «Немосква не за горами»

Об этом рассказала журналистам директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак.

По ее словам, первая российская выставка проекта NEMOSKVA откроется для публики в субботу в петербургском Манеже. Экспозиция представит творчество художников двух десятков российских городов.

«Мне кажется, что название проекта и самой платформы - абсолютно гениальное название, абсолютно точное», – отметила Лошак. По ее словам, проект создавался общими усилиями и рождает самые разные смыслы.

«На самом деле – о том, что Немосква – это мы, и что Немосква – действительно не за горами», – рассказала директор музея, который выступил одним из организаторов проекта.

Выставку создали семь региональных кураторов – Светлана Усольцева, Владимир Селезнев и Евгений Кутергин из Екатеринбурга, Герман Преображенский от Томска и Тюмени, Артем Филатов из Нижнего Новгорода, Оксана Будулак из Красноярска и Антонио Джеуза из Москвы. Кроме того, в выставке приняли участие 80 художников.