В Ульяновской области начал работу региональный комитет по делам ЮНЕСКО

30.07.2020

Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

В состав регионального комитета по делам ЮНЕСКО вошли представители общественных организаций, вузов и колледжей. Председателем комитета выбрана проректор по внешним связям и молодежной политике Ульяновского государственного университета Татьяна Кириллова.

Новая структура займется организацией сотрудничества участников программ ЮНЕСКО, обменом опытом и поиском новых партнеров. Члены комитета объединят усилия по реализации проектов, целью которых является продвижение Ульяновской области в международной повестке.

Как пояснила директор фонда «Ульяновск – культурная столица» Татьяна Ившина, во всех программах ЮНЕСКО работает принцип профессиональной экспертизы. «Наличие такого статуса говорит о том, что направление деятельности организации соответствует мировым трендам», – подчеркнула она.

Многие проекты ЮНЕСКО является сетевыми, что очень облегчает коммуникацию, планирование и организацию межнациональных проектов, цитируются слова Ившиной в сообщении.