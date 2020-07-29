Столетняя старуха узнала место, которое Ван Гог выбрал для последней картины и смерти

Об открытии искусствоведа Вутера ван дер Веена сообщает газета Le Monde.

Исследователь-искусствовед нашел поле, изображенное на своей последней картине постимпрессионистом Винсентом Ван Гогом. Именно здесь 29 июля 1890 живописец попытался свести счеты с жизнью, после чего умер от потери крови.

Ван дер Веен является директором некоммерческой ассоциации «Институт Ван Гога». В ходе разбора архивных фотографий коммуны Овер-сюр-Уаз и ее окрестностей, где Ван Гог провел свои последние дни, он увидел один из снимков, сделанный в 1910 году на улице Добиньи.

На фотографии стоящего спиной к камере мужчины был изображен холм, опутанный корнями деревьев. Он был похож на тот, который Ван Гог изобразил на своей картине незадолго до смерти.

Сравнив узор корней с незаконченной работой великого постимпрессиониста «Корни» (1890), искусствовед пришел к выводу, что они очень похожи, и обратился к экспертам Музея Ван Гога в Амстердаме. После пяти недель проверок они подтвердили версию ван дер Веена.

Искусствовед немедленно отправился на место, расположенное в 150 метрах от гостиницы, где проживал Ван Гог. 104-летняя местная жительница помогла ему найти его, рассказав, что в молодости водила по этой дороге стадо овец.

«Этo значит, чтo я выяснил, где oн прoвел день 27 июля, и припoднял завесу тайны над oбстoятельствами егo смерти», – заявил исследователь. Свое открытие он описал в книге, опубликованной в интернете в открытом доступе.