В Китае найдена гробница с нефритовым кладом возрастом около 2200 лет

Об открытии археологов сообщает агентство Синьхуа.

Находка была сделана при проведении раскопок в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Ученые обнаружили древнюю гробницу с одной из самых больших в истории археологии коллекций нефритовых предметов.

Археологи полагают, что гробница была построена незадолго до начала правления династии Западная Хань (202 год до н.э. – 8 год н.э.). Гробницу нашли при раскопках в столице провинции – городе Сиань, где находится всемирно известное захоронение терракотовой армии.

Гробница была частью погребального комплекса. Рядом с ней было найдено еще 26 древних захоронений. Особое внимание привлекла самая большая из них, принадлежавшая высокопоставленному человеку – внутри нее нашли множество ритуальных предметов.

Одних лишь нефритовых изделий в гробнице нашли свыше 2200 штук. Также было обнаружено более 190 других предметов, в том числе керамическая посуда, бронзовые детали для колесниц, терракотовая статуэтка танцовщицы и аксессуары из золота и кости.

По мнению ученых, в гробнице мог быть похоронен приближенный императора Лю Хэна. В этом же комплексе ранее был найден мавзолей, где находились останки самого императора, его матери и жены.