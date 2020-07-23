Исторический музей впервые представит коллекцию картин Федора Рокотова

Ф. Рокотов. Портрет неизвестного в треуголке. Начало 1770-х

О выставке живописи одного из самых известных русских портретистов сообщает пресс-служба ГИМ.

В Историческом музее хранится коллекция работ Ф.С. Рокотова, крупнейшего русского портретиста XVIII века. Глубина, созданных им образов делают работы художника лучшими образцами отечественной школы живописи второй половины XVIII столетия, отмечается в сообщении.

«Выставка призвана познакомить посетителей не только с живописным наследием художника и развитием портретного жанра, но и с культурой России второй половины XVIII века. Портреты Федора Рокотова, как работы каждого большого мастера, глубоко историчны, они дают возможность увидеть и почувствовать личность человека конкретного времени, с присущими ему представлением о себе и своем месте в обществе» – цитирует пресс-служба директора Исторического музея Алексея Левыкина.

Среди работ, представленных на выставке, центральное место занимает большой парадный портрет Екатерины II. Ф.С. Рокотов неоднократно получал заказы на создание полотен с изображением членов царской семьи, что являлось высшим знаком признания мастерства художника. Линию царского портрета на экспозиции продолжает портрет великого князя Александра Павловича, исполненный в начале 1780-х гг.

Большую часть представленных произведений составляют камерные портреты представителей московского дворянства. Образы поэта А.П. Сумарокова, графа Д.П. Матюшкина, московской красавицы А.К. Васильчиковой переданы с удивительной тонкостью и психологизмом в характерной для художника живописной манере. Многие из этих работ ранее не экспонировались, а некоторые только после тщательного изучения были атрибутированы как работы Рокотова, и также впервые станут частью экспозиции.

Наследие художника также связано с портретными галереями в русских усадьбах конца XVIII века. На выставке представлено несколько десятков копий картин Ф.С. Рокотова, выполненных усадебными живописцами. Особый интерес представляют две уникальные работы: «Кабинет И.И. Шувалова» и «Петр I и Минерва», созданные его учеником Андреем Зябловым. Влияние произведений Ф.С. Рокотова на других художников демонстрируют и гравюры, созданные по оригиналам живописца ведущими русскими мастерами второй половины XVIII века.

На выставке будут показаны материалы фотосъёмок и рентгенограмм, сделанных во время технико-технологического изучения полотен и реставрационных работ. Проведённая при поддержке компании «Лукойл» реставрация и исследования позволили атрибутировать новые портреты знаменитого мастера и собрать сведения о технологии создания его произведений.