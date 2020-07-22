Okko представит экскурсию по Третьяковке с Хабенским

Трансляция состоится 24 июля в 19:00 (мск) на мультимедийном сервисе, сообщила пресс-служба.

Тем самым будет продолжен нашумевший проект онлайн-экскурсий по музею в уникальном формате Третьяковской галереи.

В новой серии актер Константин Хабенский и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут зрителям о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу.

Будет представлен взгляд на отечественное искусство первой половины XX века из собрания музея. Девять историй посвящены знаковым художникам того периода: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко.

В основе художественной концепции фильма – диалог о русской живописи, в стилистическом обрамлении черно-белого кино. Выбранная эстетика связана с колоссальным влиянием на искусство XX века картины К. С. Малевича «Черный супрематический квадрат» (1915) – отправной точки повествования. С развитием сюжета происходит переход к цветному изображению, что само по себе является отсылкой к творчеству мастеров авангарда, которые придавали особое значение работе с цветом.

В компании знаменитого директора музея и всенародно любимого артиста зрители смогут пройтись по пустынным залам галереи и за час изучить знаменитые полотна: «Купание красного коня» (1912) Петрова-Водкина, «Венчание» (1918) Шагала, «Москва» (1913) Лентулова, “Портрет Евгении Ивановны Киркальди” (1910) кисти Машкова и другие.

Проект создан кинокомпанией Team Films и будет доступен на Okko для всех зарегистрированных пользователей мультимедийного сервиса Okko на сайте okko.tv , а также в приложениях для iOS, Android, Smart TV и на Okko SmartBox. Далее проект пополнит библиотеку контента в рамках подписки «Оптимум».