Под Новосибирском создадут этнодеревню с видом на Казымский острог

Об этом сообщил директор Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Кривошапкин в разговоре с ТАСС.

Культурный центр, который сможет принимать на своей территории реконструкторские и фольклорные фестивали, будет создан на базе музея под открытым небом, находящимся под новосибирским Академгородком.

Решение о выделении участка для музея Института археологии и этнографии СО РАН принял в 1981 году Совет Министров РСФСР. Площадь территории составляет 46,5 га, рассказал Кривошапкин.

По его словам, идея деревни в том, чтобы вписать музей в интерактивные события. «Академгородок развивается, развиваются и прилегающие территории, и здесь, например, много молодежи живет. Поэтому есть потребность в появлении такого вот культурного центра притяжения, и эта площадка – идеальное место», – пояснил Кривошапкин.

Институт обладает достаточным материалом, чтобы воссоздать этнографическую деревню, исторический и этнографический антураж, подчеркнул директор института. «Понятно, что проводить что-то внутри Казымского острога будет нельзя, все-таки это памятник, но даже с видом на него любое мероприятие будет преображаться», – подчеркнул он.