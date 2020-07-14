Исторический музей отреставрирует памятник Минину и Пожарскому за 58 млн рублей

В ближайшее время определят подрядчика на работы, сообщили в пресс-службе музея.

Общероссийская акция по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому шла в течение двух лет, говорится в сообщении. О намерении отреставрировать памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над интервентами в 1612 году, Исторический музей объявил в августе 2018 года.

Жертвователями стали сотни граждан России и СНГ, при этом наибольшие пожертвования были сделаны Российским военно-историческом обществом и рядом российских банков. Оставшуюся часть финансирования работ взяло на себя Министерство культуры РФ.

Акцию по сбору средств для реставрации монумента поддержали российские телеведущие и артисты, в том числе Григорий Лепс, Оксана Федорова, Игорь Угольников, Владимир Машков и Фекла Толстая. Наибольший личный взнос сделал экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, добавили в музее.