В Белгородской области открылся музей «Битва за оружие Великой Победы»

Об этом сообщает сайт Минкультуры РФ.

Торжественная церемония состоялась в день годовщины крупнейшего танкового сражения Великой Отечественной войны 12 июля. В ней приняли участие полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Новый музей посвящён подвигу работников тыла в Великой Отечественной войне. В его экспозицию вошли предметы, принадлежавшие конструкторам, геологам, инженерам и рабочим, в том числе личные вещи знаменитых авиаконструкторов Александра Яковлева, Сергея Ильюшина и Андрея Туполева.

«Музею удалось проделать огромную работу. Организаторы посетили более 30 промышленных предприятий на Урале и в Поволжье, в Казани, Москве, Туле и Новосибирске, где собрали реальные истории о жизни заводов во время войны и свыше 2,5 тысяч экспонатов», – подчеркнула Любимова.