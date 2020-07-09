Об этом сообщили опрошенные ТАСС руководители учреждений культуры.

Театры работают по уже построенным планам и репетируют спектакли, которые намерены представить зрителям после открытия сезона осенью. Переносить открытие на начало августа театры не планируют, подтвердили опрошенные.

Так они прокомментировали заявление, которое сделал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он сообщил, что московским театрам разрешили открыться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей вполовину.

«Мы уже рабoтаем, репетируем, 1 oктября мы oткрываем сезoн, я oчень надеюсь, чтo к этoму дню пандемия нескoлькo схлынет, и мы смoжем запускать нoрмальнo в зрительный зал. Все истoрии прo шахматную рассадку – для театра этo ненoрмальнo», – заявил худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

Худрук пояснил, что составил специальную схему для проведения театральных репетиций. Театр делится на три группы, которые репетируют каждая собственный спектакль, отметил он.

Директор Театра Сатиры Мамед Агаев также отметил, что не планирует переносить открытие сезона на август. В августе пройдет только сбор труппы, в настоящее время артисты находятся в отпуске, пояснил он.