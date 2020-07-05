Международный музыкальный конкурс «Во весь голос» набирает участников четвертого сезона

Прием заявок стартовал 2 июля, сообщила пресс-служба мероприятия.

В музыкальном конкурсе «Во весь голос» принимают участие талантливые дети и подростки с 12 до 17 лет из России и других стран, исполняющие песни на русском языке. Конкурс состоится в четвертый раз и во второй раз пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, организаторы конкурса – Региональный благотворительный общественный фонд «Дети помогают детям» и Федеральное агентство «Россотрудничество», говорится в сообщении.

Участники конкурса представляют культуру своих стран и исполняют современные песни. Команды будут сформированы из заявок участников, так что шанс принять участие в конкурсе могут получить дети из любой страны. В 2019 году свои заявки присылали дети и подростки не только из стран СНГ и Европы, но также из Японии, Новой Зеландии, Мексики, Исландии и Бурунди. Победу в прошлом сезоне одержала команда Армении, наставницей которой была певица Маргарита Позоян.

«Этот проект – не просто талант-шоу. Это настоящая маленькая жизнь, где, между репетициями и в закулисной суете стираются все межнациональные границы» - рассказала Лина Арифулина, генеральный продюсер конкурса.

В рамках четвертого сезона проекта состоятся конкурсные вечера, посвященные творчеству Родиона Газманова и Евгения Крылатова. Также в честь 75-летия Победы в один из конкурсных вечеров прозвучат военные песни, которые исполнят конкурсанты из разных стран. Ведущий конкурса – неизменный Тимур Родригез.