Старейший артист Театра Российской армии Александр Петров умер на 99-м году жизни

Прощание с актером состоится 6 июля, говорится на сайте театра.

Александр Петров ушел из жизни 3 июля после тяжелой и продолжительной болезни, говорится в сообщении. Прощание с артистом состоится в Центральном академическом театре Российской армии.

Александр Петров был участником Великой Отечественной войны. В самом ее начале он ушел на фронт добровольцем, в составе 137-го полка связи им. Богдана Хмельницкого участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Одессы, Праги, Вены и Будапешта, с боями дошел до Германии и Югославии.

За свои боевые заслуги был награжден орденом «Отечественной войны» II степени и орденом Почета, медалью «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» и другими наградами.

Петров был гордостью Центрального академического театра Российской армии и авторитетом для всего коллектива, говорится в сообщении. «Он прослужил в нашем театре почти 70 лет, за эти годы Александр Петров ни разу не изменил Театру Армии. Более 50 ролей сыграл в театре Александр Алексеевич, среди которых Воронин из «Крепости над Бугом», Платонов из «Океана», Рикаредо из «Учителя танцев», Мика из «Барабанщицы», Разметов из «Поднятой целины», Войницкий из чеховского «Дяди Вани», Азаров в «Давным-давно» и многие другие», – отметили в театре.

«Челoвек-легенда, без малoгo рoвесник века (24 марта 2020 гoда Александру Алексеевичу испoлнилoсь 98 лет), пoвидавший мнoгoе в свoей жизни, oн выхoдил на сцену Театра Армии еще в нынешнем, 90-м сезoне и играл в спектакле «Судьба oднoгo дoма», пoсвященнoм Великoй Пoбеде. Егo финальный патриoтический мoнoлoг не oставлял равнoдушных, пoднимал зрительный зал и вызывал oвации», – говорится в сообщении театра.