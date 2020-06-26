Политехнический музей откроется после реконструкции в 2021 году

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба музея.

Открытие здания музея на Лубянской площади в Москве перенесено с декабря 2020 года на следующий год, говорится в сообщении. Ранее планировалось, что первые посетители попадут в здание музея на Новой площади после семилетней реконструкции в декабре 2020 года, однако жизнь внесла свои коррективы.

«Сoвместнo с Министерствoм культуры РФ, пoпечителями и партнерами кoманда Пoлитеха прoдoлжает активную пoдгoтoвку к запуску и усиленнo рабoтает над тем, чтoбы oткрытие музея, кoтoрoгo все так ждут, сoстoялoсь к лету 2021 гoда», – говорится в сообщении.

Пандемия, неизвестность и неопределенность дали команде музея уникальную возможность осознать, перепридумать и перезапустить свою среду, отмечает пресс-служба.

«Политех полностью пересмотрел подход к публичной и образовательной программе, планы по запуску цифровых проектов, работу команды и многое другое. Мы успешно перевели в онлайн проект "Университет детей" и инклюзивную программу "Разные люди - новый музей", продолжаем развивать межмузейную цифровую платформу "Большой музей», – говорится в сообщении.

В июле-августе начнет работу новый сайт музея и его мобильное приложение. В сентябре пользователям представят новую образовательную онлайн-платформу и публичную программу.