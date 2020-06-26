Россия впервые примет участие в историческом фестивале «Оммеганг» в 2021 году в Бельгии

Об этом сообщил на виртуальной пресс-конференции в ТАСС президент смотра Поль Ле Гран.

Фестиваль пройдет с 30 июня по 2 июля 2021 года, отметил он. Смотр должен был пройти этим летом, однако был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Мы считаем, что это будет развивать культурное сотрудничество между нашими странами. Для нас большая честь принимать Россию, которая имеет невероятно богатую культуру», – сказал Ле Гран.

В свою очередь, посол России в Бельгии Александр Токовинин отметил, что «Оммеганг» – одно из ярчайших событий культурной жизни Брюсселя.

«Шествие начинается у собора Богоматери, который является одной из исторических жемчужин города. Потом переходит на главную площадь Гран-Плас, которая по праву считается одной из красивейших площадей Европы. И вот этот сплав культуры, архитектуры, истории производит неизгладимое впечатление. Я каждый год с радостью хожу смотреть "Оммеганг», – подчеркнул дипломат.