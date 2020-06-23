«Ленком» работает над мюзиклом про Дон Кихота

Об этом сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер.

Постановкой на сцене Московского театра «Ленком Марка Захарова» мюзикла «Человек из Ламанчи» по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» будет заниматься режиссер Владимир Панков.

По словам директора театра, также театр работает над премьерой спектакля «Моя прекрасная Галатея» по пьесе «Пигмалион» Бернарда Шоу. Постановку ведет Сергей Дьячковский.

В новом сезоне театр также представит спектакль Романа Самгина «Под одной крышей», поставленный по одноименной пьесе Людмилы Разумовской. В спектакле будут играть актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк.

В декабре театр планирует представить «Поминальную молитву» по пьесе Григория Горина, режиссером которой будет Александр Лазарев. Спектакль по этой пьесе был поставлен Марком Захаровым в театре 30 лет назад, в нем были задействованы Евгений Леонов, Всеволод Ларионов, Татьяна Пельтцер, Владимир Стеклов, Александр Абдулов.