Скифского грифона, найденного археологами на Украине, хотят сделать символом села

О находке ученых сообщает украинское издание N v.ua.

Вырезанный из кости грифон был обнаружен в ходе раскопок на территории Заричненского археологического комплекса у города Тростянец. По мнению ученых, украшение относится к культуре скифов, проживавших на территории нынешней Украины в период примерно с VIII в. до н. э. по III в. н. э.

Раскопки вели сотрудники Института археологии НАН Украины в селе Заречное (Боголюбово) Тростянецкой громады. Артефакт был обнаружен на Посаде у древнего городища. Возможно, он был утерян или попал в грунт из разрушенной временем гробницы.

Важная находка непременно станет одним из символов села Боголюбово, заявил мэр Тростянецкой громады Юрий Бова.

Археологические раскопки ведутся по заказу Тростянецкой городской администрации в рамках подготовки к созданию в Сумской области уникального музейно-выставочного комплекса скифской и старославянской культуры.