Минкультуры и Фонд кино подготовят предложения по поддержке киноиндустрии

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Варианты конкретных мер будут предложены в мае, сообщил ТАСС председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

Совещание совета Фонда кино прошло в среду в онлайн-режиме. По итогам заседание был принят список лидирующих компаний российской киноиндустрии, который будет опубликован позднее.

По словам Толстого, в киноотрасли накопилось много проблем, требующих решения, но в виртуальном формате их обсуждать трудно. Вероятно, очная встреча состоится в администрации президента или в правительстве после Дня Победы, предположил он.

В период временного застоя в работе киноотрасли нужно найти формы поддержки кинокомпаний, кинотеатров и прокатных компаний, отметил Толстой. «Минкультуры и Фoнд кинo будут сoвместнo гoтoвить предлoжения правительству пo этoму пoвoду. Надеемся, чтo удастся oтрасль защитить», – заключил глава совета Фонда кино.