«Большие гастроли-онлайн» продолжит спектакль «Сердце не камень» московского Et Cetera

Новые сроки определятся после возобновления работы кинотеатров, сообщил ТАСС режиссер.
Филиалы Московской государственной академии хореографии проводят занятия онлайн
Об этом худрук Мариинского театра Валерий Гергиев сообщил в беседе с оперным певцом Юсифом Эйвазовым...
Трансляции пройдут в рамках проекта «Разговор с интересными людьми», сообщила пресс-служба концертно...
С 27 по 28 апреля зрители телеканала «Россия – Культура» смогут побывать на виртуальных экскурсиях.
Новые сроки определятся после возобновления работы кинотеатров, сообщил ТАСС режиссер.
Филиалы Московской государственной академии хореографии проводят занятия онлайн
Об этом худрук Мариинского театра Валерий Гергиев сообщил в беседе с оперным певцом Юсифом Эйвазовым...
Трансляции пройдут в рамках проекта «Разговор с интересными людьми», сообщила пресс-служба концертно...
С 27 по 28 апреля зрители телеканала «Россия – Культура» смогут побывать на виртуальных экскурсиях.
Учреждение надеется сохранить связь со своими зрителями во время изоляции.
Трансляция состоится 22 апреля в 19.00, сообщает телеканал «Россия – Культура».
Кампанию #CURATORBATTLE запустил Йоркширский музей, пишет Артгид.
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Трансляция пройдет 26 апреля, сообщила пресс-служба сервиса.
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22.04.2020
Фото: afisha.yandex.ru
Столичный театр под руководством Александра Калягина покажет комедию А. Н. Островского, сюжет которой строится вокруг завещания купца Потапа Потапыча Каркунова. Наследницей его состояния должна стать будущая молодая вдова Вера Филипповна, однако против неё создается заговор и начинаются нешуточные бои.
Режиссер-постановщик спектакля – Григорий Дитятковский, художник-постановщик – заслуженный художник РФ Владимир Фирер.
Премьера комедии состоялась 30 сентября 2014 года.