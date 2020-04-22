«Большие гастроли-онлайн» продолжит спектакль «Сердце не камень» московского Et Cetera

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Трансляция состоится 22 апреля в 19.00, сообщает телеканал «Россия – Культура».

Столичный театр под руководством Александра Калягина покажет комедию А. Н. Островского, сюжет которой строится вокруг завещания купца Потапа Потапыча Каркунова. Наследницей его состояния должна стать будущая молодая вдова Вера Филипповна, однако против неё создается заговор и начинаются нешуточные бои.

Режиссер-постановщик спектакля – Григорий Дитятковский, художник-постановщик – заслуженный художник РФ Владимир Фирер.

Премьера комедии состоялась 30 сентября 2014 года.