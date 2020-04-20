Более двух третей запросов на чтение сказки по телефону поступило от девочек – организаторы

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Промежуточные итоги горячей линии «В сказку – из дома» опубликованы на сайте Минкультуры РФ.

Организаторами акции стали МТС, Российское движение школьников, факультет журналистики МГУ и Российская государственная детская библиотека (РГДБ) совместно с Минкультуры РФ. Как отмечается в сообщении, в течение первой недели на бесплатный номер 8-800-250-10-51 позвонили более 10 тысяч раз.

Общий объем озвученных сказок составил 850 часов, или порядка 35 дней непрерывного чтения.

В команде телефонных сказочников отработало уже более 300 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, Нижнего Новгорода, Саратова, Челябинска, Южно-Сахалинска и других городов России. В их числе – библиотекари, студенты, вожатые Российского движения школьников и сотрудники МТС.

Как выяснилось, самыми большими любителями сказки по телефону оказались девочки. От них поступило 65% звонков, в то время как от мальчиков – лишь 35% всех слушателей. Самый активный интерес показали ребята младшего школьного возраста (6-9 лет), которые сделали 66% всех звонков. Второе место заняли школьники среднего возраста (10-14 лет) – 18%, третье – дошколята (5 лет и меньше) с 16%.