Обезглавленный скелет на коленях раскрыл кровавые ритуалы древних китайцев

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Найденные археологами в Китае останки принадлежат жертве обряда, сообщает Xinhuanet.

Открытие было сделано группой ученых из Провинциального института культурных реликвий и археологии провинции Хэнань и Муниципальной группы по культурным реликвиям Цзиюаня. Археологи изучили культурный слой в Чайчжуане на площади 6 тысяч квадратных метров.

Изученное место было населено во времена династии Шан (1600 г. до н.э. – 1046 г. до н.э.), до наших дней дошли руины домов, колодцы, остатки печей и следы дорог, а также несколько гробниц, в которых сохранились глиняная посуда, кости и ювелирные изделия. Кроме того, ученые нашли свидетельства употребления морепродуктов.

В числе прочих находок группа исследователей обнаружила жертвенную яму, в которой находились останки обезглавленной жертвы, погребенной в положении на коленях со сложенными руками в сторону севера.

По словам археологов, находка проливает свет на социальные и религиозные обычаи того периода времени. В частности, открытие доказало практиковавшийся во времена династии Шан обряд человеческого жертвоприношения, жертвы которого погребались в вертикальном положении.

Рядом с останками жертвы был найден оракул – фрагмент кости животного, покрытый выгравированными иероглифами.

Как рассказали изданию китайские археологи, во период династии Шан человеческие жертвоприношения были повседневным явлением жизни древнего Китая. Одним из ярких примеров является захоронение князя Му, четырнадцатого правителя Цинь (659–621 гг. до н.э.), в могиле которого было заживо похоронено 177 человек.

В то время было обычной практикой обрядовое сжигание живых людей, но были и гораздо более жестокие методы. Так, в качестве подношения богам и духам зачастую выбирали мужчин, женщин и детей, которых заживо разрезали на части или искалывали, оставляя медленно истекать кровью до наступления смерти.

Только в 1673 году н.э. император Канси, стремившийся к укреплению в Китае конфуцианства, положил конец традиции человеческих жертвоприношений. По его распоряжению было начато составление самого полного иероглифического словаря в Китае, названного «Канси цзыдянь».