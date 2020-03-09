У края тающего ледника в южной Норвегии нашли стрелу возрастом 1500 лет

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09.03.2020
Наконечник стрелы имеет вытянутую ланцетовидную форму и втулку. Его длина – около 18 сантиметров, вес – около 30 граммов. Рядом с ним было найдено древко стрелы и одно перо, входившее в оперение.
По мнению ученых, стрела относится к германскому железному веку, когда в Западной Европе жили кельтские и германские племена. Находка была сделана благодаря глобальному потеплению, которого наконец коснулось и ледника Йотунхеймен, подняв температуру выше точки таяния льда, отмечают ученые.
Участник Программы археологии ледников антрополог Шоши Паркс отметил, что в этом регионе центральной Норвегии сходятся три национальных парка, но Йотунхеймен – самый впечатляющий из них. «Это 250 пиков высотой более 1900 метров, включая два самых высоких в Северной Европе. Посреди этих каменных титанов – альпийские озера и бирюзовые ледники, составляющие древний пейзаж невероятной красоты», – подчеркнул он.