Ростовская осень начинается с Башмета

Музыкантов двух коллективов под руководством маэстро Башмета — Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и камерный ансамбль «Солисты Москвы» — на Донской земле всегда ждут и на протяжении двенадцати лет существования фестиваля встречают как родных. В этом году к фестивальной команде присоединились актеры Сергей Шакуров, Илья Шакунов и Николай Чиндяйкин, певцы Эльмира Караханова и Давид Посулихин, Ксения Башмет (фортепиано) и Грант Башмет (скрипка), Валерия Абрамова (скрипка) и другие яркие артисты.Исходя из творческого замысла маэстро Башмета, программа XII фестиваля поражает своим многообразием. Большая часть выступлений — в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске — посвящена 185-летию со дня рождения великого русского композитора П.И. Чайковского. «Чайковский гала» включает «Воспоминания о Флоренции» для струнного оркестра, «Pezzo capriccioso» для виолончели и струнных (солистка — Полина Тхай), романсы для тенора и сопрано в сопровождении струнных (солисты — Давид Посулихин и Эльмира Караханова), «Русский танец» для скрипки с оркестром в исполнении Валерии Абрамовой (скрипка). Не обойдется «концертная часть Чайковского» и без, говоря современным языком, «хита» Петра Ильича — арии Ленского из оперы «Евгений Онегин». Но ­— в переложении для трубы с оркестром в исполнении солиста Семена Соломатникова. За дирижерским пультом камерного ансамбля «Солисты Москвы» — маэстро Юрий Башмет. Для жителей Новочеркасска программа вечера Чайковского составлена из симфонических шедевров композитора в исполнении оркестра «Новая Россия» под управлением маэстро Башмета, а также Концерта для скрипки с оркестром, где блеснет мастерством солист Грант Башмет.Еще одно очень важное событие для России нашло свое отражение в программе фестиваля. К 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества маэстро Башмет открыл праздник музыки спектаклем «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова. Работа режиссера Полины Агуреевой, актеров Ильи Шакунова, Юрия Беляева, Ивана Добронравова, Алексея Верткова, Максима Литовченко, Варвары Насоновой, композитора Валерия Воронова, музыкантов камерного ансамбля «Солисты Москвы» и самого Юрия Башмета никого не оставила равнодушными. Спектакль, созданный еще до СВО, повествующий о событиях Великой Отечественной войны, оказался чрезвычайно актуальным сейчас, потому что в любое время главным остается человек, его духовное состояние, человеческая основа его поступков, жизнь и смерть в их неразрывной связи на войне.Музыканты и сам Башмет играют в спектакле в военной форме. Конечно, это несколько непривычно, но, по словам маэстро, помогает войти в нужное состояние, работать на одной волне с актерами, в одном потоке. И участники спектакля рассказывают, что буквально чувствуют, как поток этот захватывает и зрителей, создавая незримую нить между людьми на сцене и в зрительном зале. В одном из своих интервью Юрий Башмет точно описывает это состояние: «Как можно передать в звуке, в одной ноте, что такое любовь, правда, неправда, чувство Родины? И вот если эта химия произойдет, тогда я считаю, что спектакль удался».Обращение к патриотической тематике у маэстро Башмета и его единомышленников не спонтанное явление. В программу XII фестиваля не зря включены такие произведения, как «Русский танец» Петра Чайковского, созданный композитором из патриотических побуждений в дни начала очередной русско-турецкой войны, или «Слово о полку Игореве» для чтеца с оркестром народного артиста России, композитора Александра Чайковского, погружающее слушателя в историю родной земли. Выступающий в роли чтеца Сергей Шакуров и солирующий на альте Юрий Башмет создают незабываемую эмоциональную атмосферу, пробуждают настоящий патриотизм.Наверное, потому, что на каждом концерте Фестиваля Юрия Башмета создается необыкновенная связь между исполнителями и зрителями, и любят ростовчане этот осенний академический марафон.«Фестиваль завоевал сердца жителей региона, он любим и ожидаем. За все время его посетили свыше 80 тысяч слушателей. Выражаю искреннюю признательность организаторам, в первую очередь создателю и художественному руководителю, нашему земляку Юрию Абрамовичу Башмету, за этот праздник академической музыки, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Миссия проекта — просветительство и расширение культурных границ. Фестиваль ежегодно проводится не только в Ростове-на-Дону, но и в других муниципальных образованиях Дона, и это — особенно ценно».Еще не стихли аплодисменты завершающего гала-концерта, а зритель уже ждет следующей осени и XIII фестиваля!