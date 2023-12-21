Народный артист РФ Олег Погудин: «Главная задача искусства — делать нашу жизнь чуть радостнее»

Денис БОЧАРОВ

22 декабря известному российскому певцу, члену Совета при президенте РФ по культуре и искусству Олегу Погудину исполняется 55. Артист рассказал «Культуре», чем ему запомнился уходящий год и о планах на год грядущий.

— Насколько я знаю, 2023 год выдался для вас очень насыщенным. Не подведете ли некоторые итоги?

— Да, год получился плодотворным. Весной состоялась большая премьера программы «Ар-деко». Это завершающая часть задуманной мной трилогии о судьбах русского искусства: «Золотой век» — «Серебряный век» — «Ар-деко». Мы представили эту программу в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге и в столичном ГКД. Отрадно было сразу после премьеры «Ар-деко» узнать, что две предыдущих части трилогии получили всероссийскую поэтическую премию имени Андрея Дементьева.

Если о Золотом и о Серебряном веках написаны тома, то история ар-деко, последнего большого стиля в культуре, до конца не изучена. А ведь то была первая по-настоящему «звучащая» эпоха: появилось радио, потом пришло звуковое кино, стали доступны грампластинки, устраивались общедоступные танцевальные вечера, получил широкое распространение микрофон.

Но наш спектакль — не просто желание «озвучить» эпоху, это еще и дань уважения и любви бродягам и артистам, чье творчество уже много лет делает нашу жизнь чуть светлее и радостнее. Среди ее героев есть артисты, поэты великие и «невеликие». Но главное, в их стихах и песнях простой человек видит и осязает сочувствие. Все это — для, про и за тех, кому горше и хуже. Каждый из наших героев по-своему доносил до людей вечную истину нашей великой литературы: «Я — брат твой».

И поэтому наш спектакль был сделан с любовью и благодарностью Георгию Адамовичу, Анне Ахматовой, Александру Вертинскому, Николаю Гумилеву, Дон-Аминадо, Петру Лещенко, Юрию Морфесси, Надежде Плевицкой,

Владимиру Сабинину, Игорю Северянину, Марине Цветаевой…

— В конце октября в Театре Елены Камбуровой состоялась премьера спектакля «Лермонтов. Я к вам пишу». Об этой постановке говорят три вещи: билеты расходятся стремительно; люди открывают Лермонтова для себя заново; артист Погудин сменил фрак на мундир и эполеты. Как вы это прокомментируете?

— Я давно чувствовал необходимость превратить концертную программу «Лермонтов» в спектакль. Благодарен и своим коллегам-единомышленникам Елене Коробейниковой, Данилу Можаеву, Юлии Стожаровой и Театру Елены Камбуровой за то, что все получилось. Наше обращение к музыке лермонтовского стиха, к невероятной и неотразимой музыкальности его слова, к его бескомпромиссной и несокрушимой духовной устремленности нашло самый горячий и искренний отклик у зрителей.

Теперь об эполетах. Когда мы играли «Золотой век», который опирался на пушкинскую поэзию, то, конечно, там фрак был просто формой одежды.

Но Лермонтов в двадцать лет, в 1834 году поступил корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк. Позднее служил командиром взвода 12-й мушкетерской роты Тенгинского пехотного полка, участвовал в тяжелейшем сражении при Валерике...

У поэта Георгия Иванова есть такие строки:

И перевоплощается мелодия

В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,

В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие»

В корнета гвардии — о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.

Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,

Серебряными шпорами звеня.

А Цветаева писала:

Есть в стане моем — офицерская прямость,

Есть в ребрах моих — офицерская честь.

Я привожу эти строки с целью проиллюстрировать, что поручик Лермонтов стоит в том же общем строю нашей литературы, что и генерал-лейтенант Давыдов, кавалер ордена Святой Анны поручик Толстой, Георгиевский кавалер унтер-офицер Гумилев. И лермонтовское знание, его космическое видение — оно еще и оттуда, из боя. Он видел то, чего не видел Пушкин...

— Этот спектакль также является частью проекта «Золотой век», верно?

— В какой-то степени, да. Прошедшим летом у нас сложился интересный «триптих»: «Золотой век. Пушкин» в Царском Селе; «Золотой век. Тургенев» в Спасском-Лутовинове; «Золотой век. Лермонтов» в Тарханах. А 2024 год, юбилейный для поэта, мы встретим санкт-петербургской версией спектакля «Лермонтов. Я к вам пишу» в гораздо большем зале, чем Театр Камбуровой, и с балетом.

— Что нового произошло в вашей студийной работе? Появились ли в 2023-м новые альбомы?

— Да, мы вместе с выдающимся петербургским пианистом Олегом Вайнштейном записали диск, который называется просто — «Вертинский». Это долгожданная и во многом выстраданная работа. Получилось так, что альбом выйдет к юбилею Александра Николаевича, который будет отмечаться в следующем году.

С этим альбомом связана еще одна знаковая для меня деталь: я записывал его в том возрасте, в котором Вертинский вернулся в Россию, и это вызывает у меня лично много ассоциаций и раздумий об изменениях в области культуры, во взаимоотношениях артистов со зрителем и властью...

— Обещает ли наступающий год быть столь же богатым на события?

— Надеюсь. В начале года у нас радостная дата: три года спектаклю «Мелодия рассвета», который все это время идет с аншлагами в театрах двух столиц. 14 и 15 марта в санкт-петербургском БКЗ «Октябрьский» состоится премьера диптиха «Серебряный век» — «Ар-деко».

Первая версия «Серебряного века» была показана в Государственном Кремлевском Дворце ровно пять лет назад, 22 декабря 2018 года. Но новая постановка будет существенно отличаться от предыдущей. Одним из ее главных героев станет Александр Блок, другим — Александр Вертинский.

Понятия «Александр Блок» и «Серебряный век» почти синонимичны. Цветаевские строки «Имя твое — ...Серебряный бубенец во рту» памятны многим. Серебряный бубенец того времени, когда серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл...



Мы «встречались» с Блоком в «Трагическом теноре эпохи», «Серебряном веке» и «Мелодии рассвета», в его музее-квартире в Петербурге и в Шахматове. Надеюсь, что в марте будущего года встретимся еще раз на сцене БКЗ в обновленном «Серебряном веке».

— Был у этой славной эпохи и еще один герой, в данном случае героиня, для которой 2024-й тоже станет юбилейным годом.





— Когда в 1993 году была учреждена Царскосельская премия, ее символами стали три статуэтки, присуждаемые лауреатам: Екатерины II, Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой. И статуэтка великой поэтессы, врученная мне четверть века назад с формулировкой «За постижение души русского романса», очень ценна для меня.

Поэзия Ахматовой — ярчайшее свидетельство неразрывной ткани нашей культуры во всем ее прекрасном многообразии. Если посмотреть на ее стихи через призму поэтики городского романса, можно увидеть там и открытый драматизм, и эмоциональный накал, столь близкий людям.

В 1961 году Ахматова сказала: «Рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово «Пушкин». Мы же можем сказать: мемуары и воспоминания вызывают особый интерес, если там появляется имя «Ахматова». Ведь Ахматова — это и Царское село, и Москва, и Херсонес, места для русского сердца не просто дорогие, а бесценные. Я очень рад, что, благодаря участвующим в нашем проекте прекрасным актрисам, мы можем воплощать на сцене и женские образы: Ахматовой, Цветаевой, Плевицкой...

— Героем «Ар-деко»-2024 останется и выдающийся русский эстрадный певец Петр Лещенко?

— Да. Он никогда не бывал в центральной России, даже проездом. Большинство текстов его песен не выдерживает никакой критики с точки зрения языка. Однако его творчество самым убедительным образом доказывает, что в искусстве личность важнее, чем окружающие обстоятельства.

Лещенко — классик «легкого» жанра. Человек, пластинки которого раскупала вся Европа, несмотря на то, что по-русски там плохо понимали. Его танго стали частью нашей общей памяти, нашего культурного кода и, конечно, они не могут не прозвучать в нашем спектакле...

— Чего бы вы пожелали вашему творческому коллективу и своим поклонникам в наступающем году?

— Хочется верить, что наш интерес и огромная увлеченность работой выльются в постановки, которые порадуют зрителей, все-таки главная задача искусства — делать нашу жизнь радостнее и лучше. Вспомнилось, как Цветаева под Новый год попросила себе отдельной комнаты и письменного стола. Я хочу пожелать всем нам мира, здоровья, благополучия, а также отдельной комнаты, письменного стола и счастливой возможности упиваться гармонией и обливаться над вымыслом слезами.

Фотографии: Елена Мартынюк / предоставлены Олегом Погудиным.