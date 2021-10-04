Голос кристальной чистоты: вышла пластинка «Поет Майя Кристалинская»

Денис БОЧАРОВ

Этим релизом фирма «Мелодия» продолжает проект по выпуску советской эстрадной музыки на виниле. Ранее в этой серии были выпущены альбомы Анны Герман, Муслима Магомаева и Александры Пахмутовой.

Выдающийся российский поэт Роберт Рождественский называл Майю Владимировну «эхом нашей юности». И действительно, голос этой удивительной певицы, несмотря на то, что со временем нисколько не утрачивает своего непреходящего очарования, всегда будет ассоциироваться у большинства поклонников советской эстрады с чем-то юным, свежим, лучезарным и беззаботным.

Но пела Кристалинская отнюдь не только лирические произведения — в ее богатом репертуаре (хотя прожила артистка вопиюще мало, покинув нас в возрасте 53 лет) хватало и драматизма, и философской созерцательности, и даже порой легкого фатализма. И что особенно ценно — в пении Майи никогда не было надрыва и ложного трагизма.

В самом деле, вы никогда не услышите Кристалинскую, пытающуюся привлечь внимание слушателя нарочитым вокальным форсированием, излишней эмоциональностью и голосовыми «скачками» по октавам. В отличие от некоторых своих современниц, Аиды Ведищевой или, например, Нины Бродской, Майя Кристалинская не обладала «зычным» гласом, пронзительной напористостью и отчаянной артистической, как это принято называть, «подачей».

Нет, ее вокальный диапазон был весьма скромен. Но обладательнице такого уникального, доверительного и, простите за расхожее клише, берущего за душу тембра никакие дополнительные вокальные «излишества» не требовались. Она, как никто другой, умела достучаться до сердец аудитории, не прибегая к голосовым ухищрениям. Кристалинская, обладая фантастическим эстетическим вкусом и чувством меры, не делала упор на филигранные вокальные пассажи. Нельзя сказать, что она брала силой голоса — нет, вместо этого она фактически разговаривала со слушателем, причем делала это настолько естественно и непринужденно, что ей верили безоговорочно...

Придя в музыку из художественной самодеятельности (Майя Владимировна окончила Московский авиационный институт и даже успела поработать в конструкторском бюро Яковлева), она впервые громко заявила о себе в 1957 году: тогда 25-летняя певица с успехом выступила на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

Шестидесятые — а именно на этот отрезок времени приходится творческий расцвет в карьере Кристалинской — в советской эстрадной музыке появились новые стили и жанры, свежие сюжеты и неслыханные доселе в СССР ритмы, все громче стали заявлять о себе авторы песен, возникла целая плеяда талантливых артистов. И Майя Кристалинская заняла среди них особое место: она была не только лицом эпохи, но и в известной мере ее полноправным соавтором. А в 1966-м, по опросу телезрителей, Кристалинская была признана лучшей эстрадной певицей года.

В аннотации к пластинке читаем: «В репертуаре Кристалинской отсутствовал плакатный соцреализм и патетика... Ее манере, камерной, сокровенной, доверительной, больше всего подходили исповеди о чувствах или негромкие размышления о движениях души, понятных ее поколению. Даже песни о Родине или войне, которые входили в обязательный набор советского артиста, в трактовке Кристалинской превращались в сюжеты о любви или разлуке».

Майя Кристалинская пела с оркестрами Олега Лундстрема и Эдди Рознера; озвучивала новые песни и уже известные шлягеры, обогащая их совершенно новыми красками; ее голос звучал за кадрами кинофильмов — что гарантировало картинам зрительский успех вне зависимости от качества сценария, уровня режиссерской работы и актерской игры. А песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова и Сергея Гребенникова «Нежность» в исполнении Кристалинской получила всенародную любовь и надолго стала визитной карточкой певицы.

Услышать свои творения из уст Майи Владимировны почитали за честь многие советские композиторы. На обозреваемой пластинке в исполнении обладательницы кристально чистого, проникновенного меццо-сопрано представлены песни на музыку Эдуарда Колмановского, Аркадия Островского, Эдди Рознера, Булата Окуджавы, Александры Пахмутовой, Юрия Левитина, Гена Шангин-Березовского, Арно Бабаджаняна и других авторов.

На известных каждому неравнодушному отечественному слушателю песнях («Нежность», «Сны», «В нашем городе дождь», «Зачем мы перешли на «ты», «Счастливый день», «Листья кленов», «Царевна-Несмеяна») выросло не одно поколение слушателей. Знаменитые композиции звучат в сопровождении эстрадного оркестра Эдди Рознера, ансамбля «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна и других коллективов. Записи датируются 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973 и 1975 годами. Тщательный цифровой ремастеринг осуществлен в 2021-м...

В начале следующего года одной из самых трогательных эстрадных див советской эпохи исполнилось бы 90 лет. Поэтому выпуск настоящего винилового диска можно было назвать весьма уместным, своевременным. Если бы не одно «но». Кристалинская — из тех артистов, для которых никакого специального инфоповода не требуется: ее и без того всегда будут любить, слушать и переслушивать. Ее песнями будут восхищаться и восторгаться, им будут внимать и сопереживать. Недаром эпитафия на могиле артистки, похороненной в 1985 году на Новом Донском кладбище, гласит: «Ты не ушла, ты просто вышла, вернешься — и опять споешь»...

Фото: www.kulturologia.ru.