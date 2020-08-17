Новый вагнеровский фестиваль в Европе: под натиском эпидемии и стихии

Андрей ЗОЛОТОВ-МЛ., Вена









Небольшой амфитеатр в чешском городке Микулов на границе с Австрией стал одной из арен борьбы европейской культуры за выживание в условиях корона-кризиса — со 2 по 19 августа там проходит первый Вайнфиртельский фестиваль, посвященный Вагнеру. Фестивалю, названному Weinviertler Festspiele по имени граничащей с Чехией и Словакией северо-восточной области Нижней Австрии и заявившему ни много ни мало постановку двух опер Рихарда Вагнера под открытым небом, пришлось вступить в борьбу с погодой и с каждодневно меняющимися обстоятельствами корона-кризиса. Фестивалю, названному Weinviertler Festspiele по имени граничащей с Чехией и Словакией северо-восточной области Нижней Австрии и заявившему ни много ни мало постановку двух опер Рихарда Вагнера под открытым небом, пришлось вступить в борьбу с погодой и с каждодневно меняющимися обстоятельствами корона-кризиса.



Международно известный австрийский вагнеровский тенор Петер Свенссон, чья семья происходит из этих мест, задумал провести небольшой вагнеровский фестиваль в каменоломнях у романтического замка Фалькенштайн в Вайнфиртеле еще до атаки коронавируса. В интервью «Культуре» он напомнил, что есть Байройт, где оперы Вагнера идут в полноценных постановках на сцене еще самим композитором построенного «фестивального дома». Есть Будапешт, где последние годы успешно проходит вагнеровский фестиваль, состоящий из «полу-постановок» его опер (концертное исполнение с игрой артистов, минимумом реквизита и отменными видеопроекциями). А вот опенэйра вагнеровского в мире до этого момента не было.



В этом году и Байройтский фестиваль, и «Дни Вагнера в Будапеште» оказались из-за коронавируса отменены. А вот новый фестиваль Свенссона – состоялся. Правда, не совсем так, как задумывался. Когда стали ясны реалии «коронавирусной рассадки», каменоломни Фалькенштайна оказались слишком малы, чтобы рассадить публику с дистанцией. «Необходимо было переделать весь план и первести фестиваль на место, где можно было соблюдать дистанцию. Такое место нашлось в Микулове, в пяти километрах от австрийско-чешской границы. И тогда у меня возникла идея превратить этот фестиваль в центре Европы в связующее звено поверх границ», — говорит Свенссон.



Играть должен был оркестр Национального театра в Брно (Чехия). Но за две недели до премьер «Летучего голландца» и «Тристана и Изольды» теперь уже в Микулове брненский театр решил открыться и вызвал оркестр на работу. Срочно нашли два других оркестра: из венгерского города Дьёр и далеко не самый известный венский оркестр «Амбассад» (другие сейчас заняты, да и дороги), которые срочно учили и репетировали вагнеровские оперы. Даты спектаклей частично переставили, сократив заодно их число с четырех до двух представлений каждой оперы. Так фестиваль стал представлять собой объединение уже трех стран, некогда входивших в империю Габсбургов – Австрию, Чехию и Венгрию. А с учетом участия артистов из Германии, Болгарии и других стран, может претендовать на статус европейского.



За час до премьеры «Летучего голландца» в пятницу на Микулов (обозначаемый на австрийских картах также и немецким именем Никольсбург) обрушился страшный ливень с грозой. Но организаторы решили не отменять премьеру. Спектакль начался с 40-минутным опозданием, чтобы хоть немного просохли сцена и деревянные скамьи для публики, и — прошел на подъеме. Филармонический оркестр Дьёра под управлением дирижера Левенте Тёрёк прекрасно показал свои недюженные возможности, а неровный состав певцов все же сумел создать целостное впечатление от ранней оперы Вагнера – прежде всего благодаря всемирно известному басу Томашу Конечному, превосходно спевшему и сыгравшему партию Голландца. А то, что вместо хора голландских матросов (он же «хор духов»), до Микулова из-за затопленной дороги в этот день не доехавшего, их реплики пропел со своего места дирижер, добавило элемент абсурда и ощущение уникальности происходящего, в котором музыка и музыканты преодолевают навалившуюся на них стихию.



В субботу, когда в Амфитеатре под Турольдом (так официально называется эта площадка в Микулове) должна была зазвучать трагедия любви Тристана и Изольды, дождь оказался ещё коварнее. Он дал спектаклю начаться, а потом раз за разом начинал моросить, и не защищенные навесом музыканты венского оркестра «Амбассад» вынуждены были прерывать спектакль и уносить свои инструменты, прежде всего уязвимые для влаги струнные, в укрытие. В итоге, начавшись в 19:00, спектакль с четырьмя перерывами на непогоду закончился в 0:45. Тоже акт преодоления, но с ощутимыми потерями. Если мужской состав звучал уверенно (интендант фестиваля Петер Свенссон – Тристан, замечательный бас Гюнтер Гройссбёк – Король Марке, Томас Йоханнес Майер – Курвенал), то пение весьма именитой сопрано Мартины Серафин в партии Изольды оставляло желать много лучшего.



Впрочем, сложно критиковать Вайнфиртельский фестиваль по гамбургскому, или, вернее, докоронавирусному счету. Отмененными в этом году оказались не только Байройт и «Дни Вагнера в Будапеште», но и, если говорить об опенйэрах, такие известные в Австрии фестивали, как Санкт-Маргаретен и Мёрбиш. Правда, другой важный австрийский музыкальный фестиваль под открытым небом – в Графенэгге – открылся в конце июля и ведет внушительную программу концертов с сокращенным числом публики. Здесь выступают и пианист Рудольф Бухбиндер, и звездный тенор Йонас Кауфман, и Венский филармонический оркестр с дирижером Густаво Дудамелем, и Венский симфонический оркестр с Филиппом Йорданом, ожидается концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Но в Графенэгге – только концерты, без опер.



А тем временем родоначальник фестивального движения Зальцбург празднует в этом году свой столетний юбилей с радикально сокращенной программой и уменьшенным числом слушателей в залах. Артисты живут за городом – их привозят в Зальцбург только на репетиции и выступления, плюс каждые пять дней их тестируют на коронавирус. И дистанционная рассадка слушателей в залах содает совсем не ту атмосферу, к которой привыкли завсегдатаи фестиваля.



Проблема еще и в том, что билеты даже на ограниченное короновирусом число мест продаются плохо – так, публика из России или США не может сейчас прилететь на европейские музыкальные фестивали, а многие местные любители музыки, среди которых большинство людей старшего поколения, пока еще опасаются за свое здоровье. В итоге, и на музыкальные пиры в Зальцбурге, и на дерзостные начинания в Микулове проданы далеко не все билеты.