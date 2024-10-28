Министр культуры Ольга Любимова поздравила «Культуру» с юбилеем

Шестого ноября газете исполняется 95 лет.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю коллектив редакции газеты «Культура» с 95-летним юбилеем!

Министерство культуры Российской Федерации ценит вашу работу по поддержке отечественной культуры, включая подробное информационное освещение работы ведомства. Эти усилия особенно важны в наше время, когда российское культурное наследие, одно из богатейших в мире, столкнулось с запретами и угрозами «отмены». Ваша работа доказывает, что традиционная журналистика сохраняет свою актуальность. Искренне желаю вам творческой энергии и интересных проектов!

Министр культуры Российской Федерации О. Любимова.

Фотографии: официальный ТГ-канал Ольги Любимовой.

