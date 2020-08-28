Культурный ренессанс по-бурятски

Алексей КОЛЕНСКИЙ









Минкультуры предложило журналистам оценить предварительные итоги реализации нацпроекта «Культура». Нацроект, который будет реализоваться до 2024 года, нацелен на качественное и количественное обновление отрасли в течение пяти лет. За этот период из госбюджета будет выделено 112 миллиардов рублей на такие направления как «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Одним из самых активных участников реноваций в федеральном масштабе стала республика Бурятия.



Великое в малом



«В 2019 году было сделано уже многое: поставлено 4 автоклуба, капитально отремонтировано 4 дома культуры, открыто 5 модельных библиотек, открыт виртуальный концертный зал, в детские школы искусств поставлено 26 пианино, оснащено 9 кинозалов. Всего в 2019 году на реализацию национального проекта в Бурятии выделено 149,85 миллионов рублей, – отмечает заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. - В 2020-м работы идут также в соответствии с графиком. Особенно радует, что большое внимание уделено оснащению детских школ искусств.

Большое внимание уделяется ремонту сельских домов культуры. В этом году капитально отремонтируют 14 ДК. Всего на эти цели было выделено 59 миллионов рублей из федерального бюджета. Ремонт двух домов культуры уже полностью завершен в соответствии с графиком.



Особенно хочется отметить создание модельных библиотек. Проект входит в часть федерального проекта «Культурная среда». За прошлый год было создано 5 модельных библиотек в регионе: в микрорайоне Восточный (Улан-Удэ), в селе Новая Брянь Заиграевского района, селе Усть-Кяхта Кяхтинского района, Северобайкальске и поселке Кижинга Кижингинского района. Все библиотеки совершенно разные. В одной сделан акцент на бурятскую культуру, в другой – упор на европейский стиль, третья – это детская библиотека. Но в одном все едины – они меняют формат работы и представление людей о библиотеке и становятся настоящими центрами притяжения населения».



Что стоит за цифрами творческого отчета? Эффективность вложений определило совпадение трех факторов. В не самом богатом регионе накопилась масса инфраструктурных проблем, решить которые невозможно без федерального финансирования. Местное руководство оказалось на высоте и вовремя подготовило проектные заявки к столетию автономии, которое планируется широко отметить в 2021 году, и федеральное министерство поддержало энтузиастов рублем.



А сейчас… Улан-Удэ распахивает навстречу гостям широкие объятия высоких облаков, далеких гор и холмистой степи. Третий – после Владивостока и Хабаровска – город –дальневосточник покоится у слиянии Уды и Селенги, в ста километрах от Байкала. Полумиллионное население агломерации составляет половину жителей республики – логично, что именно столичные объекты становятся визитными карточками Нацпроекта, вот только локации здесь – понятия растяжимые.



Для первого знакомства столичную прессу приглашают посетить модельную библиотеку «Семейный меридиан» на окраине города. Здание – приземистая пятиэтажка поселка Восточный. «Современные библиотеки становятся точками притяжения для всего региона, - подчеркивает первый заместитель регионального министра культуры Николай Емонаков. - Время печатных книг не ушло, мы наблюдаем активный рост посещаемости наших библиотек, при этом сегодня они предлагают много нового.



Библиотечная отрасль у нас всегда была очень сильной, достаточно сказать, что мы сохранили залы технической литературы, в которых каждый специалист может почерпнуть знания в своей отрасли. Сегодня мы создаем модельные библиотеки. Каковы их параметры? Прежде всего, это – доступная среда и актуальные фонды, включающие 30% изданий на физических носителях и литературу для детей, быстрый интернет, удобный график работы. Информация – основа новой экономики, а современный библиотекарь – ее проводник, работающий в современном пространстве, трансформируемом под разные мероприятия клубного и просветительского формата. При этом каждое учреждение имеет свой стиль – у нас есть краеведческая библиотека, готическая в казачье-татарской деревне Усть-Кяхты, детская экологическая площадка, северная межпоселенческая городская библиотека, а название «Семейный меридиан» говорит само за себя!»



Замминистра подчеркивает: «Национальный проект «Культура» дает приоритет муниципальным учреждениям на конкурсной основе – прежде всего речь идет о реконструкции кинотеатров и библиотек, создании виртуальных концертных залов, позволяющих поучаствовать в онлайн-мероприятиях, а так же автоклубов, охватывющих населенные пункты, не имеющие стационарные культурные учреждения. Подтвержденный объем инвестиций – 400 миллионов рублей до 2024 года, есть и грантовые проекты – национальный союз художников и национальный театр песни и пляски «Байкал».



Согласно критериям федерального нацпроекта, физическая посещаемость модернизированных учреждений должна увеличиться на 15 процентов, а интернет-активность пользователей в пять раз. На примере модельных библиотек, видно, что это далеко не предел. Директор 5-го филиала демонстрирует слайды того что здесь было до капремонта: полуподвальные казематы с двухъярусными металлическими нарами да грудами потрепанных книг, тем не менее, по уверению заведующей библиотека считалась стандартной и даже хорошей. «После реконструкции, в дни зимних каникул, к нам ежедневно приходило до ста детей, а за ними подтянулись бабушки, мамы и папы, - с гордостью отмечает директор филиала Анна Калашникова. - Просто посидеть, обменяться впечатлениями и новостями. Что еще дал нам этот проект кроме новой аудитории и пространства? Возможность общения с коллегами и читателями в соцсетях (у нас работает востребованный инстаграмм, не библиотечный, а событийный), а так же площадку профессионального роста!».



Проходя по восьми залам, в самом деле, ощущаешь себя элементом продвинутой трансформируемой среды – зональное расположение ярких стеллажей, столиков, диванов, компьютерных уголков, то яркое, то приглушенное освещение, мультиплицирует пространства и субъективные ощущения. Тут невольно воображаешь себя «Вовкой в тридевятом царстве»,

книжные полки с яркими корешками манят задержаться, выбрать добычу и уединиться в уютных «теремках» у стены. Перво-наперво исчезает ощущение времени, затем возникает предвкушение игры – и ву-аля! - обходя круговую анфиладу разноцветных залов, стендов и стеллажей, мы оказываемся в темном зале с яркой видеопроекцией аквариума. По стене скользят пестрые рыбки, которых вовсе не замечают снующие перед экраном мальчишки. Их миссия – наперегонки перехлопать ладошками всплывающие со дна «пузыри». Тут же имеется девочкин уголок с эффектной подсветкой для селфи, а в следующем помещении можно размяться в игровой с игрушками и спортинвентарем, но максимально востребован последний зал, вернее коллекция 4D-книжек. Наведя библиотечные планшеты или собственные смартфоны на их страницы можно увидеть объемных и озорных анимированных персонажей. Такие издания доступны далеко не каждому и коллекция пользуется большим успехом, впрочем, как все 50 тысяч единиц книжного фонда, ежегодно пополняющегося на две тысячи единиц, что немало. В их числе – книги со шрифтом Брайля, включая учебники для активно посещающих библиотеку слабовидящих малышей.



«Семейный меридиан» стал для поселка очагом и порталом культуры всего на 360 квадратных метрах за семь миллионов рублей, пять из которых вложил федеральный бюджет. В завершении экскурсии интересуемся, какая книжка пользуется самой неожиданной популярностью. Выясняется, что это модное приключенческое чтиво «Шантарам» Дэвида Генри Робертса, а чаще всего спрашивают «Удивительный кишечник» - лучшее свидетельство широкой популярности учреждения.



Достояние республики



Городской центр Улан-Удэ выдержан в стиле континентальной эклектики. Напротив скромного правительственного корпуса красуется центральная гостиница - сталинский ампир, бок о бок с ней филармония выдержанная в лучших традициях дореволюционного имперского стиля. Через площадь с крупнейшей головой вождя мирового пролетариата, упомянутой в книге рекордов Гиннеса, купол и шпиль народного хурала. Самое современное здание министерства финансов отступает перед дворцом оперного театра, между ними шумит многоструйный цветомузыкальный фонтан, а наискосок от рукотворной артерии возвышается Национальная библиотека республики Бурятия.



Здесь совсем иной масштаб: восемь этажей (включая два уровня подземного книгохранилища), 5 000 квадратных метров, миллион единиц хранения, музей библиографических редкостей, солидный научный отдел и лучшая городская смотровая площадка. Постройка комплекса, буквально “окутавшего” прежнее, ныне реставрируемое здание советских лет, обошлась в миллиард рублей. Директор хранилища Людмила Гармаева проводит подробнейшую экскурсию и прежде всего, демонстрирует реально-виртуальный концертный зал на 120 мест. Просторное помещение, большой экран, четкая проекция, мощная акустика и быстрый сервер позволяют публике посещать онлайн-концерты, спектакли, лекции, творческие встречи и кинопремьеры. Впрочем, удобнее, все-таки прикасаться к высокой культуре посредством записи – пятичасовая разница во времени диктует удаленные правила игры. Главное – современная площадка служит популяризации академического библиотечного фонда, обживающего новый дом. Мобильные стеллажи высоких подвальных хранилищ перемещаются и фиксируются с помощью рычагов, тут же расположена система сухого пожаротушения, обезопасившая архив от воздействия и огня, и воды.



Под потолок убегает железная книжная дорога: все этажи оборудованы системой рельс и лифтов, позволяющих доставлять тома в читальные залы. Есть помещение лишенное данной опции – отдел редких и ценных книг с музеем исторического фонда. Жемчужина коллекции из 23 тысяч фолиантов, свитков и газет – дофедоровская печатная кириллическая Библия находится на реставрации в Москве. На полках и витринах представлена старообрядческая литература; переводные издания миссионерских обществ и ксилографические издания бурятских дацанов XVII – XIX веков. В их числе – «Житие и славныя дела государя императора Петра великого самодержца всероссийского с предположением краткой Географической и политической Истории о Российском царстве, ныне первее на славянском языке списана и издана» 1772 года, «Российский театр или полное собрание всех российских театральных сочинений» 1787-го и первое посмертное издание сочинений Достоевского, подаренное его вдовой тогда же открывшейся Верхнеудинской публичной библиотеке.



Особая гордость – книги из коллекций отбывавших здесь ссылку декабристов и докириллические издания местных лам на пальмовых листьях. Непраздный интерес вызывает так же подшивки «Бурятско-монгольской Правды», дарящие возможность день за днем проследить историю установления советской власти. Особая гордость библиотеки – мощные сканеры, переводящие редкие книги в цифровой формат и пылевсасывающие аппараты, обеспечивающие бережную реставрацию древних книг. Сотрудница открывает жужжащий «сундук» и демонстрирует оцифровываемое сокровище – титульный лист первого Атласа Сибири тобольского архитектона Ремизова.



Это знаковый эпизод - библиотечное дело не только ширится, но включается в работу музейных площадок. Важным событием культурной жизни республики стал апгрейд Национального музея Бурятии: на первом этаже здания расположилась постоянная экспозиция археологических древностей, центральное место которой занимает телеэкран, на котором демонстрируются документальные ленты о загадочных находках недавних лет, относящихся к гуннской культуре. Уровнем выше – экспозиция, приуроченная к 75-летию Великой Победы с киноэкраном и проектором. А под самой крышей – выставка буддистских древностей с центральным экспонатом, редчайшим живописным памятником книжной культуры. «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды» представляет собой 76 листов, выполненных в форме танка на льняном полотне. Это наглядный учебник XVII века, являющийся и практическим пособием, и предметом поклонения. Благодаря мобильному приложению «Артефакт» каждый посетитель может прикоснуться к его тайнам и истории всех предметов музейной экспозиции.



Иочен — это великолепно



Ведущее учреждение в сфере культуры и искусства Бурятии - Колледж искусств имени Петра Ильича Чайковского - обучает около четырехсот слушателей на 13 отделениях. «Всего за Уралом работало 18 Народных артистов СССР, восемь из них – в Бурятии, и почти все – наши выпускники. В республике нет ни одного учреждения культуры и искусства где бы не работали выпускники Колледжа, при этом здесь удалось сохранить трехступенчатую систему творческого образования – начиная с музыкальных школ, одна из которых входит в структуру заведения. Непрерывный цикл подготовки – большая удача региона, ведь для того, чтобы сформировать один симфонический оркестр через десять лет непрерывного образовательного цикла нужно пройти десяти тысячам ребят!, — гордо отмечает директор Баир Турбянов. - У нас работает система работодатель-вуз-ребенок, они заключают контракт на оплату обучения студента в случае, если он обязуется вернуться домой и отработать после завершения минимум три года в определенном коллективе. Иначе надо вернуть полную стоимость высшего образования… Сейчас в консерваториях страны учится 15 воспитанников Колледжа. Однако наши инструменты давно требовали качественного обновления. По линии нацпроекта вузу будет поставлено дюжина пианино, концертный рояль, звуковое оборудование, хоровые станки, учебная литература, мольберты… более чем на десять миллионов рублей».



Руководитель приглашает послушать воспитанников под аккомпанемент новенького фортепиано «Николай Рубинштейн». Звездой вечера становится студентка вуза, исполняющая на бурятском народном струнно-ударном иочене пьесу современного монгольского композитора. Удивительный инструмент напоминает гусли на изящном секретере с витыми ножками, но звук иочена представляется объемней и звонче, “отдает" арфой, но бывает то хрустально-переливчат, то басовит. Колледж гордится своими иоченистами, регулярно выигрывающими конкурсы у монгольских коллег.



Кабанская обновка



Пора в глубинку, в дельту впадающей в Байкал Селенги! Здесь, за пару часов от Улан-Уде полный вакуум культурных учреждений. Между тем, Кабанский район является заповедным, самым успешным районом Бурятии… Первая остановка – поселок Каменск, шесть с половиной тысяч жителей и Молодежный центр досуга «Сибирь» на 220 мест. Более двадцати лет в нем не крутили кино, но зимой в рамках программы кинофикации малых городов он и десять его собратьев получил новое оборудование - современный проектор с 3D оптикой, звукоаппаратуру и экран на пять миллионов рублей. По договоренности с Министерством культуры, площадки обязаны иметь в репертуаре не менее половины российских картин и работать не менее 4-х дней в неделю. Посещаемость просторного, воздвигнутого более полувека назад, зала в значительной мере обеспечат жители близлежащих сел – Минкульт планирует следить за творческой жизнью обновленных очагов культуры. В «Сибири» она кипит и играет: здесь трудятся пять каменецких творческих коллективов.



Напротив входа – мини-выставка передвижных установок на базе «Газелей»: автоклуб с распахивающейся концертной сценой и экраном и библиобус на несколько сот книг. Эти чудо-машины уже оценили жители малых сел, для многих из них это – единственные живые ниточки, связывающие с большой землей. «Начиналось все очень драматично, - делится заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам Алеся Новолотская. - У нас есть очень маленькие села, в которых негде работать – когда приезжал библиобус, за ним бежали полураздетые голодные ребятишки, вместе с книгами мы стали привозить им еду и одежду…».



Приглашают заехать в музей крестьянской избы села Красный Яр. На крыльце гостей встречают три хозяйки в русских народных костюмах, показывают свое хозяйство – от печки до ухвата – и предлагают отведать что Бог послал. На крытой просторной веранде столы уже ломятся от угощений. Оказывается, и это культурный объект – построенный местными жителями на грант в 200 тысяч рублей – уже конкурирует с сельским клубом.



Народная новостройка – лучшее доказательство успехов работы Нацпроекта на земле: модернизация крупных инфраструктурных объектов вызывает энтузиазм и диктует моду на возрождение даже в небольших селениях – таких как Красный Яр, на 300 жителей. Растет и масштаб задач: тепло принимая столичных журналистов, республиканский министр культуры Соелма Дагаева анонсировала Всероссийский конкурс

на создание оперы и балета по мотивам национального эпоса. Сочинения должны украсить торжества, приуроченные к столетию республики, которое планируется широко отметить в будущем году.



Объем работ впечатляет, но подводить итоги еще рано – на возрождение республиканской культуры до 1924 года будет выделено около 400 миллионов рублей, а если в масштабах страны Нацпроект будет признан успешным, он может быть продлен до 2030-го года. Однако, в самом существенном смысле нацпроект уже состоялся: отрадно наблюдать, как энтузиазм работников культуры находит отклик в сердцах людей, как из смежных сфер рождается образ общего будущего. Тут вспоминается строка советского поэта «А культура — это доброта», подразумевавшая не нечто расплывчатое, наивно-сентиментальное, а прямо противоположное — внимательное, заботливое, щедрое.







Фото предоставлены Министерством культуры.