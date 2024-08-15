Стрекоза и другие особы: великое наследие Репина-портретиста

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Материал опубликован в июльском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Илья Репин вошел в историю мирового искусства грандиозными историческими и жанровыми полотнами, но являлся при этом и выдающимся портретистом, создал галерею изображений своих современников — от родных и друзей-художников до выдающихся писателей, музыкантов, государственных деятелей, великих князей, включая императора Николая II...

Написанные Ильей Ефимовичем портреты можно разделить на две категории. Первую составляют «служебные» изображения, этюды, предварявшие масштабные полотна. Например, в 1883 году, перед тем как перейти к эпохальной картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», художник рисовал Всеволода Гаршина. Именно с него был написан облик царевича. О писателе, с которым они познакомились за год до создания этюда, художник вспоминал: «В лице Гаршина меня поразила обреченность: у него было лицо человека, обреченного погибнуть. Это было то, что мне нужно для моего царевича». Внешность этого литератора получил и главный герой картины «Не ждали», ссыльный, вернувшийся домой и заставший родных врасплох. Помимо того, Репин создал полноценный портрет Гаршина, хранящийся ныне в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Еще одним натурщиком, позировавшим для образа царевича, стал художник Владимир Менк. Сохранился его выполненный мэтром портрет.

Что же касается облика Ивана Грозного, то здесь видны черты Григория Мясоедова, который впоследствии о своем опыте модели вспоминал: «Он объяснил мне, что, по его наблюдениям, мое лицо как нельзя больше подходит для этой цели и по его общему складу, и в особенности тем, что я способен придать и всему лицу, и глазам то выражение — зверское! — какое надо было показать в лице Ивана Грозного в трагический для него момент жизни, причем в этом зверстве должно проскальзывать и выражение крайнего сожаления, раскаяния, горя и боли о содеянном злодействе». Тогда же Репин написал отдельный портрет Мясоедова, приобретенный в дальнейшем Павлом Третьяковым.

Вторую, более обширную группу составляют произведения, созданные по велению души или по просьбе заказчика. Прежде всего это изображения близких Ильи Ефимовича: его первой и второй жен, а также детей. Супругу Веру Алексеевну, урожденную Шевцову, дочь известного петербургского архитектора, художник писал не раз. Вот она юная барышня, сидит в кресле и внимательно смотрит на зрителя. А вот — уже замужняя дама, путешествующая с супругом по Европе. К сожалению, их брак не задался. В 1887 году они разъехались, поделив детей: двое старших остались с отцом, двое младших — с матерью. Их первенец Вера была любимицей Репина, который рисовал ее в разные годы жизни. Пожалуй, самый известный портрет — легкая и дерзкая «Стрекоза» с лицом 12-летней Верочки. Название полотну дал сам автор, подчеркнув тем самым озорной нрав девочки. Картину он продавать не спешил, передал в Третьяковку только в 1890 году. Впоследствии проведенные сотрудниками галереи исследования показали: вначале мэтр изобразил дочь восседающей на скамейке, но затем переписал картину. В итоге сидящая на жердочке Вера, кажется, парит в воздухе.

Рисовал великий художник и вторую жену, писательницу, суфражистку, сторонницу вегетарианства Наталью Нордман. Ради нее приобрел усадьбу «Пенаты» в Куоккале, являющуюся ныне его музеем. Репин создал не только ряд портретов любимой супруги, но и их двойной автопортрет, изобразив себя рядом с нею.

Писал и друзей-коллег. С Василием Поленовым они учились в Императорской академии художеств. По окончании оба отправились в пенсионерскую поездку по Европе. Илья Ефимович вспоминал: «Василий Дмитриевич был общественным, веселым человеком и нас, русских, в Париже не оставлял своим воодушевлением. Он знал хорошо музыку и культивировал наши хоры. Часто в Булонском лесу мы оглашали его французскими романсами и русскими песнями начиная с «Волги».

Правда, на картине изобразил друга совсем иным — задумчивым, серьезным, даже строгим. Видимо, портрет был написан не в беззаботно-веселые времена, а позже, когда Поленов уже побывал на сербско-турецком фронте и собирался отправиться на войну, шедшую в Болгарии. Любопытно, что через пару лет Василий Дмитриевич написал взъерошенного, романтически-небрежного (как и положено гению) Репина.

Важное место в творчестве Ильи Ефимовича занимает портрет Василия Сурикова. Художники познакомились в Первопрестольной, когда молодой сибиряк, выпускник Императорской академии художеств, приехал из Северной столицы заниматься росписями величественного собора на Волхонке. Репин вспоминал: «Уже после своего академического пенсионерства я, поселившись в Москве, был в храме Христа Спасителя, где и Суриков писал на стенах большие образа-картины. Здесь с первых же слов мы почувствовали себя родственниками — кстати, и жили недалеко друг от друга, в Хамовниках. Я упросил Сурикова позировать мне для портрета, он согласился, и мы стали видеться очень часто… С Суриковым мне всегда было интересно и весело. Он горячо любил искусство, вечно горел им, и этот огонь грел кругом его и холодную квартирушку, и пустые его комнаты, в которых, бывало: сундук, два сломанных стула, вечно с продырявленными соломенными местами для сиденья, и валяющаяся на полу палитра, маленькая, весьма скупо замаранная масляными красочками, тут же валявшимися в тощих тюбиках. Нельзя было поверить, что в этой бедной квартирке писались такие глубокие по полноте замыслов картины, с таким богатым колоритом».

Но если Суриков показан молодым, вдохновенным, полным сил, то Иван Шишкин выглядит совсем иначе — сгорбленным, поникшим. Очевидно, это связано с выпавшими на долю великолепного пейзажиста трагическими событиями. В течение двух лет он потерял отца и старшего сына Владимира. Затем умер от чахотки брат жены, талантливый художник Федор Васильев, следом скончалась и она сама. Через некоторое время не стало двухлетнего сына Кости... Череда тяжелых утрат буквально подкосила Шишкина, и все же Репин изобразил его глядящим прямо на зрителя: открытый, пристальный взгляд как бы свидетельствует, что воля художника еще не совсем угасла. Действительно, спустя несколько лет Иван Иванович женился во второй раз, родилась дочка, однако смерть очень скоро забрала и вторую супругу несравненного мастера пейзажей…

Писал Репин и Архипа Куинджи. Вот как великий портретист отзывался о профессиональных качествах коллеги: «Глубоко, упорно добивался он совершенства в решении своих живописных задач. Здесь он был чувствителен к малейшим погрешностям, даже мнимым, и неутомим в своей энергии глубочайших исканий иллюзии, как уже сказано. Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи — художник света».

Иногда Илья Ефимович рисовал меценатов, коллекционеров, к примеру, Савву Мамонтова и Павла Третьякова. Не любивший позировать Павел Михайлович, тем не менее, уступил маститому художнику, причем надевал по его просьбе тот же сюртук, в котором ранее предстал на картине Ивана Крамского. Репинская работа не понравилась родным Третьякова, да и сам мастер остался ею недоволен. После смерти коллекционера появился еще один портрет — результат переработанного первоначального варианта. Автор посвятил другу-меценату такие слова: «Вот свалился дуб могучий, развесистый, под ветвями его широкими сколько жило и благоденствовало хороших русских художников. Какой пантеон русской жизни в картинах за целую половину века XIX создал он!.. А, пожалуй, придется признать и всю эту половину века в нашей истории, и самого коллекционера картин, и его музей действительно чем-то из ряду выдающимся настолько, что и оценить все это нельзя нам, близким. А вот как настанет временное оскудение, мелочь, тогда поймут ушедшую вдаль эпоху и удивятся ее грандиозности, оценят и искусство и собирателя».

Портреты писателей в наследии Репина занимают особое место. О знакомстве с одним из крупнейших классиков мировой литературы художник впоследствии написал: «В 1880 году в Москве, в Большом Трубном переулке, в моей маленькой мастерской под вечер все вдруг приняло какой-то заревой тон и задрожало в особом приподнятом настроении, когда вошел ко мне коренастый господин с окладистой серой бородой, большеголовый, одетый в длинный черный сюртук. Лев Толстой. Неужели? Так вот он какой! Я хорошо знал только его портрет работы И.Н. Крамского и представлял себе до сих пор, что Лев Толстой очень своеобразный барин, граф, высокого роста, брюнет и не такой большеголовый... А это странный человек, какой-то деятель по страсти, убежденный проповедник. Заговорил он глубоким, задушевным голосом... Он чем-то потрясен, расстроен — в голосе его звучит трагическая нота, а из-под густых грозных бровей светятся фосфорическим блеском глаза строгого покаяния».

Его первый портрет мастер исполнил в 1887 году, когда впервые приехал в Ясную Поляну. Широкую известность получило также изображение Льва Николаевича, занимающегося крестьянским трудом («Пахарь. Лев Толстой на пашне»). О своей попытке последовать примеру графа живописец позже рассказывал: «Наконец я попросил позволения попробовать попахать. Едва-едва прошел линию под гору, — ужасно накривил, а когда пришлось подниматься на взлобок, не мог сделать десяти шагов. Страшно трудно!.. — Это с непривычки, — сказал Лев Николаевич. — И я ведь не сразу привык; у вас еще и завтра в руках и плечах скажется труд. Да, все же физический труд самый тяжелый, — добродушно рассуждал он с улыбкой».

Репину позировали Максим Горький и Леонид Андреев, Иван Тургенев и Афанасий Фет, Иван Аксаков и Корней Чуковский…

Запечатлел Илья Ефимович и выдающихся композиторов: Николая Римского-Корсакова, Александра Глазунова, Михаила Глинку, Александра Бородина. Подлинным шедевром считается портрет Модеста Мусоргского — единственное прижизненное изображение великого композитора, которое художник написал за четыре дня: тяжелобольному, помещенному в Николаевский военный госпиталь маэстро оставалось жить менее двух недель. Лик взъерошенного гения с печальными глазами, ощущающего скорый конец, — один из самых пронзительных в творчестве Репина. Критик Владимир Стасов приводил слова впервые увидевшего эту работу Крамского: «Что это нынче Репин делает, просто непостижимо! Тут у него какие-то неслыханные приемы, сроду никем не пробованные… Но как нарисовано все, какою рукою мастера, как вылеплено, как написано! Посмотрите эти глаза! Они глядят как живые, они задумались, в них нарисовалась вся внутренняя, душевная работа той минуты, — а много ли на свете портретов с таким выражением? А тело, а щеки, лоб, нос, рот — живое, совсем живое лицо, да еще все в свету, от первой и до последней черточки, все в солнце, без одной тени — какое создание!»

Из государственных деятелей Илья Ефимович писал Сергея Витте, Петра Столыпина, великого князя Константина Константиновича и государя Николая II, позировавшего художнику для парадных портретов. Также изобразил сцену бракосочетания последнего русского императора и Александры Федоровны.

До конца своих дней Илья Репин оставался предан искусству. Когда стала отниматься правая рука, научился писать левой. Его автопортрет, созданный в 1920 году, в вынужденной эмиграции — пронзительное свидетельство стойкости и бодрости духа великого мастера.