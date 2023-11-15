Сергей Маковецкий прочтет повесть Пушкина в Петербургской филармонии

Народный артист России Сергей Маковецкий выступит в Петербургской филармонии, передает пресс-служба учреждения.



Актер прочтет повесть Пушкина «Метель». Мероприятие пройдет 17 ноября, рассказали в филармонии.



Вместе с текстом прозвучат музыкальные иллюстрации к повести авторства Георгия Свиридова в исполнении Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра Александра Соловьева.



В программу вечера также войдет Вторая симфония Чайковского.



Отмечается, что проект входит в абонемент «Все симфонии Чайковского», который представит в течение года не только симфонии, но и инструментальные концерты композитора.





Фото: пресс-служба Петербургской филармонии