Знаменитый грабитель Джесси Джеймс: анатомия американской легенды

Алексей ФИЛИППОВ

После гражданской войны в Америке началась реконструкция, федеральное правительство стало перекраивать Юг. Тогда и развернулась криминальная одиссея Джесси Джеймса, имеющая прямое отношение к тому, как в США складывалась единая нация.

В самом начале апреля 1882 года, сто сорок лет назад, был убит знаменитый грабитель банков и поездов Джесси Джеймс. Получив пулю в затылок, он шагнул в бессмертие: с 1921 по 2017 год Джесси был главным героем или же появился в эпизодах тридцати одного фильма. В Сен-Джозефе, родном городе Джесси Джеймса, стоит его памятник и работает посвященный ему музей. О нем написаны десятки книг. Джесси Джеймсу посвящены песни. Он превратился не только в культурный миф, но и в национального героя. Как смог им стать безжалостный бандит, покрытый кровью с головы до ног убийца?

Джесси Джеймс жил, грабил и убивал в переломный, страшный и очень важный момент истории США: в четырнадцать лет он ушел на американскую гражданскую войну, схватку Севера и Юга, и это наложило решающий отпечаток на его жизнь.

Кавалерия северян искала местных партизан, отряд приехал на их ферму. Джесси сильно избили, а его отчима повесили. Тогда Джесси Джеймс присоединился к партизанскому отряду, «Всадникам Куантрилла», и служил в подразделении Кровавого Билла Андерсона. Это был эффективный и безжалостный отряд, там Джесси научился тактике внезапных нападений и быстрых отходов, стремительным кавалерийским рейдам, в совершенстве освоил стрельбу с лошади с двух рук.

После разгрома Юга у победителей не было формальных претензий к бывшим солдатам южной Конфедерации, но Джесси, тем не менее, получил пулю в легкое от солдат северян. Теплых чувств к Северу у него от этого не прибавилось.

Затем началась Реконструкция Юга. Федеральное правительство стало перекраивать политическую систему, общественный строй и повседневную жизнь проигравших — в конечном счете надо было изменить самих людей. На этом фоне развернулась криминальная одиссея Джесси Джеймса, и это имеет прямое отношение к тому, как в США складывалась единая нация.

Перед случившейся в 1775-1783 годах войной за независимость различные колонии британской Америки были непохожи друг на друга. Аристократическая плантаторская Вирджиния резко отличалась от торгового Нью-Йорка, ничего общего с ними не имела Пенсильвания, основанная в 1681 году как убежище для преследуемых в Англии квакеров.

С тех пор прошло много лет, различия во многом стерлись, но перед гражданской войной промышленный и торговый Север ни в чем не походил на плантаторский Юг. Север был более развит, Юг — богаче, возделываемый рабами хлопок приносил огромные барыши. Не все плантаторы были аристократами, состоявшее из девяти человек семейство Джесси Джеймса имело всего семерых рабов. Но это была иная культура, там были в чести не бухгалтерские книги, прилежание и деловая сметка, а лошади, револьверы и храбрость. Изменять своим ценностям, да еще на условиях победителей, Юг не собирался. Грубость, воровство и некомпетентность назначенных Севером администраций и то, что в их законодательных собраниях оказались негры, приводило южан в ярость.

Изъять деньги у находившихся под контролем северных «саквояжников» банков казалось благородным и богоугодным делом. Если во время ограбления Джесси Джеймсу приходилось кого-то пристрелить, общественность не расстраивалась — он убивал чужаков.

Полиция и ФБР тогда еще не появились, у федеральной кавалерии были другие задачи. Когда банда Джесси Джеймса, кроме банков, начала грабить поезда, за него взялось знаменитое детективное агентство Алана Пинкертона. В войну Пинкертон работал на федеральное правительство, занимался разведкой и контрразведкой, а теперь выполнял заказы железнодорожных компаний. Его люди долго охотились на Джесси Джеймса, в конце концов двое из них были убиты. Тогда Пинкертон велел взорвать фамильный дом Джеймсов: приказ был выполнен так неудачно, что пострадали только мать Джесси и его маленький брат. Дело получило огласку, репутация Пинкертона пострадала. Джесси Джеймс завоевал еще большие симпатии южной публики.

Его популярность была связана и с тем, что он очень умно себя вел во время ограблений поездов. Держался подчеркнуто вежливо, кланялся дамам, гладил детишек по голове. Ничего не брал у мужчин с мозолистыми, рабочими руками и у бывших солдат Юга. Северная администрация не люстрировала редакторов и журналистов выходивших в побежденных штатах газет. Эти южные джентльмены тепло относились к Джесси и писали о нем с симпатией. Они даже публиковали письма Джесси Джеймса: в них тот описывал ограбления с точки зрения налетчиков, а заодно излагал свои политические взгляды.

Джесси стал народным героем — но время шло, Реконструкция подошла к концу, «саквояжники» убрались обратно на Север, и в конце концов он обнаружил, что окружающая среда стала куда более враждебной.

Было достигнуто какое-то подобие общенационального компромисса. Юг с грехом пополам принял новую реальность, отстояв часть своих прав. Южане вернулись в федеральную политику, местными делами теперь заправляли сами местные, а негры надолго стали людьми второго сорта. Через одиннадцать лет после окончания гражданской войны банда Джесси попыталась ограбить банк в Нортфилде, штат Миннесота, и попала в огненный мешок: за оружие взялся весь городок, в них палили из каждого окна и из-за каждого угла. Уйти невредимым удалось только Джесси, все остальные были ранены — после этого его старая банда распалась. Он залег на дно, жил под чужим именем, потом сколотил новый отряд и снова взялся за прежнее — но эти люди были не чета прежним. Тогда Джесси окружали бывшие солдаты Юга, закаленные в боях люди чести и слова, а теперь за ним шли мальчишки, которых интересовали только деньги. Когда за голову Джесси Джеймса пообещали хорошую сумму, один из них, двадцатилетний Роберт Форд, убил его выстрелом в спину.

Так началось долгое путешествие Джесси Джеймса в легенду, и этому поспособствовал сам Форд. Он довольно долго ездил по американской глубинке с пантомимой, где изображалось убийство Джесси, в ней Форд играл самого себя. Потом он осел на одном месте, открыл бар, и через десять лет после убийства Джеймса застрелили его самого.

Стрелявший хотел славы человека, прикончившего убийцу Джесси Джеймса, и он ее получил. Граждане штата завалили губернатора петициями в его защиту, и он отсидел лишь несколько лет из пожизненного срока. Юг был разгромлен, его ценности уходили в прошлое, и убитый предателем Джесси стал казаться воплощением его брутальной, рыцарской южной культуры. Теперь он вызывал ностальгию.

На надгробии Джесси написано:

«Джесси В. Джеймс. Умер 3 апреля 1882 года в возрасте 34 лет, 6 месяцев, 28 дней. Убит предателем и трусом, чье имя недостойно быть упомянутым здесь».

С ним перекликается другой надгробный камень:

«Роберт Форд. Человек, который убил Джесси Джеймса».

В легенду, а также в фильмы и книги, они отправились вдвоем: Форд получил свою часть славы.

За примерами далеко ходить не надо. В снятом в 2007 году фильме Эндрю Доминика «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» Джесси играл Брэд Питт, а Форда Кейси Аффлек, получивший «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана.

Фотографии: кадр из фильма I Shot Jesse James, 1949 год. На анонсе фотографии Джеси Джеймса (слева) и его убийцы.