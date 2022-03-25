Транссибирский арт-фестиваль: успешный опыт работы в кризисных обстоятельствах

Юлия ЩЕТКОВА, Новосибирск

С 17 марта по 4 апреля в Новосибирске проходит IX Транссибирский арт-фестиваль, ставший визитной карточкой региона.

Транссибирский арт-фестиваль, идейным вдохновителем и бессменным руководителем которого выступает выдающийся российский музыкант Вадим Репин, завоевал в Сибири репутацию главного ежегодного события в области академической музыки. Основной площадкой форума является Государственный концертный зал Новосибирской филармонии, а флагманским коллективом ‒ Новосибирский симфонический оркестр, неожиданно лишившийся накануне открытия фестиваля своего главного дирижера.

Концепция фестиваля строится объединении культуры Востока и Запада. Амбассадоры форума регулярно представляют Транссибирский в своих зарубежных концертах. В «домашних» программах фестиваля неизменно принимают участие дирижеры и исполнители первой величины, каждую весну, приезжающие в Новосибирск не только из других городов России, но и из разных стран мира. В этом году в виду обстоятельств непреодолимой силы устроителям фестиваля пришлось спешно перестраивать интернациональную афишу, чтобы заменить иностранных звезд известными российскими музыкальными деятелями.

Всего в рамках девятого Транссибирского арт-фестиваля заявлено восемнадцать концертных программ. В стартовом концерте прозвучала увертюра «Творение Прометея, или Власть музыки и танца» Бетховена, неожиданно зарифмовавшаяся с пережитыми фестивалем трудностями, Первый скрипичный концерт Бруха в исполнении Вадима Репина и Четвертая симфония Чайковского. За пульт Новосибирского академического симфонического оркестра встал художественный руководитель и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс, нашедший в своем графике лишь один день, чтобы провести открытие форума. Во второй фестивальный день Новосибирский филармонический камерный оркестр и Новосибирская хоровая капелла под управлением Филиппа Чижевского ‒ дирижера, известного своим пристальным вниманием к старинной музыке и аутентичному звучанию, исполнили «Реквием» Моцарта.

Впереди выступления джазового Квинтета Олега и Натальи Бутман, Юрия Медяника и его Emotion-orchestra с программой «Вивальди. Времена Танго», ставшей примером жанрового переосмысления цикла «Времена года» и концерт «Дети ‒ детям», предполагающий встречу на одной сцене маститых музыкантов и юных новосибирских исполнителей. На закрытии фестиваля прозвучат сочинения Бетховена. Управление Новосибирским симфоническим оркестром возьмет на себя Юрий Башмет. Участие в концерте также примут Вадим Репин (скрипка) и Нарек Ахназарян (виолончель).

На вопросы «Культуры» в день начала работы фестиваля ответил художественный руководитель форума Вадим Репин.

— Этой весной программа Транссибирского претерпела значительные изменения буквально за две недели до начала форума. С каким настроением вы открываете нынешний фестиваль?

— Легче, чем в пандемию, не стало, но я очень рад вновь оказаться в Новосибирске. Увидел маму, друзей, много прекрасных людей. Испытываю большую радость от того, что фестиваль все-таки состоится. Естественно, нам пришлось видоизменить программу, сделать коррекцию с именами и заменить тех артистов, которые, просто физически не могут прилететь в Россию из других стран. Но, несмотря на все сложности, команда музыкантов, участвующих в этом фестивале, сложилась очень сильная, и концерты будут не менее успешными, чем в предыдущие годы. Кроме того, мы постарались сделать так, чтобы и обновленная программа была максимально разносторонней. У нас в гостях будут и симфонические, и камерные коллективы. Будут звезды не только музыкального искусства, но и звезды драматического театра и балета. Мы проведем традиционные образовательные программы. И наверняка сможем удивить и обрадовать зрителей.

— У Транссибирского арт-фестиваля есть свои традиции. Одна из них — исполнение сочинений композиторов-современников. В этом году в афише мировая премьера Скрипичного концерта Ильи Демуцкого, созданного по заказу фестиваля. Чем лично вам интересен этот проект?

— В мае этого года под эгидой фестиваля у нас запланирован интересный проект в театре Ла Скала. Я буду исполнять сочинения Пярта и Губайдулиной, впервые представленные именно на нашем фестивале, и мне очень отрадно, что нам удается сохранить мосты, которые заложены в уставе Транссибирского арт-фестиваля. В Новосибирске состоится премьера замечательного композитора Ильи Демуцкого, музыку которого я, естественно, хорошо знаю. Идею попросить композитора написать скрипичный концерт лично для меня и фестиваля я вынашивал несколько лет. Затем у нас был очень плодотворный диалог, я услышал любопытные идеи и теперь с нетерпением жду, когда мы сможем это произведение исполнить.

— В программе нынешнего фестиваля заявлены три театральные программы. Ваш совместный проект с примой Большого театра Светланой Захаровой «Па-де-де на пальцах и для пальцев», первая версия которого уже была показана в Новосибирске в марте 2020 года. Музыкально-поэтический спектакль «Золотые звуки серебряного века» в исполнении Вениамина Смехова и пианистки Басинии Шульман, а также музыкально-литературная композиция Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы» «Письма Ван Гога» с участием Евгения Миронова. Чем обусловлен выбор?

— Я очень рад, что авторы и участники этих проектов нашли время выступить на нашем фестивале, потеряв на перелете один день. Это нашумевшие проекты и, мне кажется, именно такое общение на сцене вызывает интересные чувства у публики. Именно поэтому мне захотелось видеть эти спектакли в программе нашего фестиваля. Очень рад, что мы сможем вновь показать в Новосибирске «Па-де-де на пальцах и для пальцев». Проект эволюционирует, рождаются новые идеи, которые в данный момент нас увлекли, появляются новые номера, звучат новые мелодии. Мы вместе выбирали произведения, которые Светлана очень любит, и она находила хореографов, которые могли бы это интересно воплотить.

— Будет ли в программе этого фестиваля что-то такое, чего не было никогда, своего рода концерт-первопроходец?

— Трудно сказать. Для нас каждый концерт – это первопроходец. Неважно, о логистике ли идет речь или о каких-то музыкальных нюансах, но каждая программа исходит от артистов. За годы существования фестиваля я не раз говорил, что наша политика – это артисты, которые играют свои любимые произведения. Такой подход повышает градус заинтересованности, поэтому каждая программа делается только совестными усилиями и только от души.

— Девять лет — серьезный срок для работы фестивальной команды. Когда-то фестивалю нужно было заявить о себе, затем закрепить репутацию и подтвердить статус. Сейчас, учитывая многолетний опыт работы, стало легче организовывать фестивальное движение?

— Выходя на сцену в рамках девятого фестиваля, я также волнуюсь, как и в первый раз. Ситуация пытается строить нам препятствия, но, мне кажется, искусство во все времена – это и отдушина, и радость, и переживания. Последние два года были тяжелыми и сложными в плане движения, документации, логистики. Вынужденный перенос фестиваля в пандемию научил нас оперативно заменять исполнителей и программы. Мы стали мобильнее, и в этом смысле опыт работы в кризисных обстоятельствах нам очень помогает. Я не знаю, что нас ждет в следующем году. Трудно предсказать, но идеи есть, и, я надеюсь, мы представим то, что не смогли показать в этот раз.

Фотографии предоставлены организаторами Транссибирского Арт-фестиваля. Автор фото Михаил Афанасьев.