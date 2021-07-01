Диана, принцесса Уэльская: сказка о Золушке на новый лад

Алексей ФИЛИППОВ

Диана Фрэнсис Спенсер — будущая принцесса Уэльская, Королева людских сердец, первая жена наследника британского престола принца Чарльза — родилась 1 июля 1961 года. Если бы 31 августа 1997-го она не попала в автоаварию, ей бы исполнилось 60 лет.

Давайте представим: Диана жива. В историю британской монархии добавилось еще несколько (или несколько десятков) скандалов. А главное, нет мифа, драматической истории, которая, как считалось, чуть было не погубила старейшую монархию Европы.

За трагической смертью леди Ди последовала истерическая вспышка народной любви. Ее похороны превратились в грандиозное шоу. Шли разговоры о том, что будущее британской монархии под угрозой — всеобщее обожание Дианы обернулось массовым неприятием семьи ее бывшего мужа. То, как ловко действовал премьер Тони Блэр, выводя из-под удара королеву, стало основой сюжета довольно популярного в свое время фильма «Королева» (2006) — Елизавету II в нем сыграла Хелен Миррен. А для того, чтобы перечислить фильмы, посвященные самой принцессе, не хватит пальцев обеих рук.

Мины, заложенные при жизни Дианы, продолжают взрываться до сих пор. Недавно выяснилось, что скандальное, редкое по откровенности интервью, которое она еще до развода дала Мартину Баширу на Би-би-си, — в нем было сказано, что в браке с принцем Чарльзом они изначально «были втроем», — появилось на свет благодаря провокации. Журналист показал ее брату поддельные счета, «доказывавшие», что приближенным Дианы платили, чтобы они за ней следили, и попросил познакомить его с принцессой.

Отношения родителей и смерть Дианы нанесли тяжелую психологическую травму младшему сыну, принцу Гарри. Он вел беспорядочную жизнь, вступил в нетрадиционный с династической точки зрения брак. В его жене видят символическую реинкарнацию Дианы. И хотя Меган Марк всего лишь бледное подобие принцессы Дианы, то, что она делает, во многом повторяет ее поведение: современная Золушка, на этот раз еще и сугубо политкорректная, темнокожая, противостоит королевскому двору, собирая аплодисменты людей доброй воли…

На самом деле трагическая смерть принцессы Дианы только укрепила позиции старейшей монархии Европы. В эту копилку упало все — даже уверения миллиардера Мохамеда аль-Файеда, отца ее любовника, что принцессу и его сына убили британские спецслужбы. Британская монархия давно превратилась в шоу-бизнес, скандалы идут ей на пользу. Останься принцесса Диана в живых, выйди она за своего египтянина, постарей, поблекни, превратись в часть привычного информационного фона — не было бы героини прекрасной завораживающей истории. Жизнь оказалась бы скучнее, королевская семья — не так интересна, и ее символическая капитализация в 2021-м — менее высокой. А узы, связывающие корону с Англией (а также и мировой аудиторией масс-медиа), — менее прочными.

Сакральное тело короля, в Средние века прикосновением руки излечивавшего золотуху, в наше время стало медийным. Медиа сделали принцессу Диану звездой, они же, как недавно выяснилось, ее и подставили. Они же и убили: водитель лимузина аль-Файеда, в котором находились Диана и ее любовник, врезался в стену тоннеля, уводя машину от преследующих их на мотоциклах папарацци…

Так что же, британская монархия — чисто декоративный институт, отвлекающий публику от действительно важных вещей, совершаемых не на виду, в тиши кабинетов? На самом деле все не так просто.

Англичане первыми в мире судили своего короля: 30 января 1649 года, в завершение долгой юридической процедуры, они отрубили ему голову. Потом была реставрация. Затем «славная революция», бегство Якова I, воцарение женатого на его дочери голландского штатсгальтера. Династию Стюартов ненадолго сменил Оранский дом, потом в Британии воцарилась Ганноверская династия, первый представитель которой плохо говорил по-английски. Во время Первой мировой был произведен патриотический ребрендинг, Ганноверская династия стала Виндзорской, тем более что курфюршество Ганноверское давно пустилось в самостоятельное плавание. Еще в конце ХIХ века король в Англии не был символической фигурой: он во многом определял внешнюю политику, но его влияние все время убывало.

В XVIII — первой половине XIX века страной, по словам историка Доминика Ливена («Аристократия в Европе. 1815–1914») успешно правила родовая аристократия при некотором содействии финансовой олигархии Сити. В начале ХХ века правительство либералов начало строить социальное государство и ввело драконовский налог на большие наследства, серьезно подорвавший позиции титулованного дворянства. После Первой мировой лейбористы взялись за построение государства всеобщего благоденствия — и все это время в Англии были король или королева, Палата лордов, аристократические титулы и поместья.

Тут, конечно, поражает сочетание несовместимых, казалось бы, вещей: способность к резким переменам и стремление к стабильности, почтение к старым, проверенным временем институтам. Рука об руку с последним идет уважение к старине: массированные, подобные ковровым бомбардировкам сносы древних домов в Британии невозможны, там ими дорожат. Англичане ценят устоявшееся, прочное, идущее в проверенном временем русле течение жизни – пусть вечно живет старый паб, в который ходили деды старожилов нашего городка! Вакханалия современной застройки там прошла в 30-е-40-е-50-е годы, и оставила крайне негативный след в литературе и общественной памяти.

Стоит это на самом прочном в мире фундаменте – на протяжении нескольких сотен лет в Англии был высокий уровень жизни, таким он и остается.

Диккенс писал о лондонских трущобах, их описывал и отечественный лондонец Герцен. Мы знаем о британских бедняках, в середине-конце ХХ века спавших всей семьей в одной постели. Или на полу – а в постели тем временем занималась своей профессиональной деятельностью кормившая всех проститутка-дочь. Во время Первой мировой английские призывники в среднем были физически слабее, ниже немецких, тогда Британия уже отставала от Второго Рейха. Но в Англии всегда существовал многочисленный, устойчивый средний класс, символом его благополучия были и остаются вечные британские ценности:

Собственный коттедж...

Идеально подстриженный газон…

Правильно заваренный чай…

И королевская семья с ее ритуалами, дворцами, каретами и гвардейцами в красных мундирах.

Таблоиды, также являющиеся важной частью национальной культуры, а также телевидение, приблизили династию к обывателям, ввели ее в каждый дом, сделали Виндзоров то ли соседями, то ли родственниками англичан. А принцесса Диана стал идеальной героиней этого шоу. Она была потомственной аристократкой, но аудитория видела в ней свою.

В 2002 Би-би-си провела опрос, и Диана заняла 3 место в списке 100 величайших британцев в истории, остальные 97 великих англичан такого поругания не заслужили. Возможно, дело в том, что в разворачивавшемся 16 лет, с бракосочетания Дианы и Чарльза до ее гибели захватывающем сюжете, она представляла самих зрителей. Шоу трагически оборвалось, но следовало продолжение: ее старший сын, принц Уильям, наследник трона, женился на правильной во всех отношениях девушке из народа, из простой семьи, она сразу завоевала симпатии публики. А избранницей принца Гарри стала девушка с проблемами, «дама пик», и эта история до сих пор разворачивается в реальном времени.

В начале девяностых годов британским спецкором большой, ведущей свою родословную с советских времен газеты был дельный и хваткий журналист. Вернувшись в Россию, он решил сделать первый в нашей стране таблоид, аналогом королевской семьи должны были стать звезды отечественного шоу-бизнеса вообще и Алла Пугачева в частности. Потом таблоид был продан, сейчас он существует, но впал в ничтожество и почти незаметен. В девяностые затея «выстрелила», теперь же у нас вылиняли и таблоиды, и шоу-бизнес вместе со всеми его деятелями.

Где мы с нашими проблемами, где британская королевская семья вместе с принцессой Дианой – что у нас общего, если в нашей культуре не появилась и преемница Пугачевой, новая королева попсы? Попытки изобрести постсоветский высший свет, которыми в девяностых и нулевых годах развлекались отделы светской хроники не подозревавших о скором закате своей индустрии газет, провалились. Выражение «светская дама» кануло в Лету вместе с накладными плечами и украшенными блестками платьями. Но общее у нас с англичанами все же есть – мы, на свой лад, тоже очень последовательны.

Они любят сохранять старое, мы пускаем его в распыл и строим новые дома, города, а периодически и совершенно новое государство. Но в СССР жил имперский дух, а в новой России продолжает существовать Советский Союз: советский человек воспроизводит себя и в новых условиях, и конца этому пока не видно.

К тому же нас объединяет принцесса Диана, -- потому что история о принце и Золушке вечная, архетипическая, и этот сюжет интересен всем. Тут, правда, и Золушка, и принц оказались совсем непохожи на героев известной сказки. Оба были виноваты друг перед другом, их любовь быстро кончилась, они не жили долго и счастливо – тем драматичнее оказался финал.

А еще нам, как и англичанам, было по-человечески жалко принцессу Диану.

Фото: www.mixnews.lv; www.thesun.co.uk.