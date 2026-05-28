Книги-кровати, книги-чернильницы, книги-мухоморы: «Воображаемый музей Михаила Шемякина» интригует и на что-то намекает
В Московском доме Достоевского завершается показ удивительной экспозиции «Книги не для чтения. Воображаемый музей Михаила Шемякина». Как пишут в релизе, «в центре внимания — образ книги и его интерпретация в работах художников». Это, конечно же, — эвфемизм, потому что распотрошенная, сгоревшая, утонувшая, «вскрытая», как консервная банка, проросшая, как нимфа Дафна в крону дерева, книга являет собой образы сокрушительной силы…
У одного известного, признанного иноагентом писателя есть роман с нокаутирующим мейнстримного постсоветского книголюба сюжетом: в середине XXI века, после Нового Средневековья и Второй исламской революции, на ставших музейной редкостью бумажных книгах наживается подпольная гастроиндустрия. Шеф-повар виртуоз жарит для пресыщенной богатой публики book’n’grill: куриные шейки на «Конармии», молодые кальмары на «Чевенгуре», осетрину на прижизненном издании «Идиота», баранину на «Дон Кихоте», морского черта на рассказах Зощенко, морковные котлетки на Толстом...
Текст, расцененный критиками как «шутейная пьеса, скерцо, бодрый, бойкий и смешной фрагментец, который не столько отменяет литературу как таковую, сколько сам задает новую — весьма высокую — планку» (Лев Данилкин), надо полагать, расстроил «простого» читателя, привыкшего искать в книге утешения, а не игр с реминисценциями. Ну как так — стейк с ароматом ста тысяч, брошенных Настасьей Филипповной в огонь?.. Цинизм какой-то получается. Зато миллионерши Барби и Сьюзи, как та Анна Каренина, чувствуют, что у них в темноте горят глаза: «Милый, сколько ты сжег сегодня для меня?», «Барбара, мы с тобой преступницы!»
Эмоциональный отклик — критерий сомнительного свойства, поскольку ни признанный иноагентом писатель, ни снявший изысканные «Книги Просперо» британский режиссер Питер Гринуэй, ни его герой, шекспировский чародей и законный герцог, захвативший на необитаемый остров оживающие фолианты, ни художник Михаил Шемякин не вкладывают в свои работы и толики нигилизма.
Скорее, это метафизический взгляд на главный артефакт литературоцентричной европейской культуры. Книга становится объектом, о котором сама же рассказывает…
Куратор проекта, генеральный директор Центра Михаила Шемякина Ольга Сазонова поясняет: «Через образ книги художники говорят со зрителем на самые разные темы: социальные, травматические, психологические, политические и не только. Каждый из зрителей сможет для себя выбрать направление, которое захочет изучить глубже».
Что можно увидеть на выставке? А вот, например, пятый том советского полного издания Федора Михайловича — того самого в коричневом переплете с золотым тиснением, с крестообразной воронкой на обложке, сквозь которую прорастает тонкая веревочная лестница. Ассоциация узнаваема: лестница у Достоевского — не только элемент пространства, но и символ сложного духовного пути героев в богооставленном мире. Другая работа художницы Елены Павловой (Потаниной) также выполнена в технике скручивания: скрепленные лестницами этажи — прямо в обрезе «Преступления и наказания». В нишах расположились бумажные персонажи. Вот кто-то в цилиндре поднимается вверх, вот парочка пьет чай, а вот Раскольников замахивается топором на павшую на колени женскую фигуру, наверное, Лизавету. В числе безобидного и даже уютного — «Мона Лиза» Тьери Горан из личной коллекции Шемякина, выполненная в технике скручивания и снова в обрезе.
Ну а поскольку скульптуры и инсталляции из книг — одна из самых популярных тенденций в искусстве ХXI века, начиная с 1960-х, большая часть экспонатов представлена в виде изображений на тематических листах Шемякина, и тут попадаются настоящие экзоты: книги из камня, теста, мяса, волос, бронзы, книги-кровати, книги-чернильницы, книги-мухоморы. Есть книга гвоздей и книга воды. Есть проткнутая, подвешенная, сожженная. Есть самая маленькая в мире «Азбука в картинках» Джошуа Райхерт 1971 года — размером три на два и шесть десятых миллиметра.
Михаил Шемякин об экспозиции рассказывает: «Выставка «Книги не для чтения» — это отражение одной из тысяч тем, которыми я занимаюсь уже 60 лет. Я последователь большого искусствоведческого ума — бывшего министра Франции Андре Мальро. Ему принадлежит идея «воображаемого музея», принципам которого следую и я: рассматриваю и соединяю схожие между собой идеи, созданные художниками разных континентов и разных эпох, а иногда даже — разных тысячелетий. В моей лаборатории нет Шемякина, который кому-то симпатизирует или кого-то отвергает, это холодный аналитик, который анализирует: «Вот это похоже, вот это соединяем».
В книге, посвященной многолетнему проекту «Воображаемого музея», художник признается, что его метод связан с традицией литературоведа, исследователя смеховой культуры (и Франсуа Рабле) Михаила Бахтина с его «независимой от аллюзий художественной логикой», которой позволяется избегать «глупой истошности». А на этикетках мелькает цитата из Андре Мальро: «Искусство — это антисудьба». Вот тут — безоценочно — верится.
Фотографии выставки, подготовленной к юбилею Татьяны Толстой и 200-летию Карло Коллоди, предоставлены отделом медиакоммуникаций Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля
