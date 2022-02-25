Путешествие в пятое измерение: когда выставка встречается с оперой

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Скульптуры Романа Ермакова показали в рамках проекта Opera Live: Inspiro в Доме-музее К.С. Станиславского.

Скрипит под ногами чуть продавленная деревянная лестница, по которой сто лет назад ступал Константин Сергеевич Станиславский, обитатель четырех комнат особняка в Леонтьевском переулке. Теперь на этих ступенях художник Роман Ермаков в эстетском пиджаке рассказывает зрителям о своей скульптуре — разноцветном объекте из балансирующих конусов, эллипсов и шаров. Демонстрирующие чудеса эквилибристики работы — часть выставки «Форма свободы» в Доме-музее К.С. Станиславского, продлившейся лишь два дня: она изначально планировалась как событие-«молния», событие-«вспышка». Ее частью стал однократный оперный вечер Inspiro: в знаменитом Онегинском зале, где Станиславский со своими студийцами ставил оперу «Евгений Онегин», зазвучали мелодии Берио, Шёнберга и Бриттона. Выбор не выглядит случайным: эти композиторы своими глазами видели, как сложно сохранить хрупкое равновесие мира, и отразили в своих сочинениях всю красоту и ужас XX века.

Необычный формат — оперный вечер плюс выставка — был опробован продюсером Юлией Китаевой и режиссером Сергеем Морозовым еще прошлым летом. Тогда в усадьбе XVIII века под Калугой прошла экспозиция Екатерины Рожковой — длившаяся, правда, почти 4 месяца. Просторный светлый дом с выщербленными полами когда-то принадлежал Гончаровым, родственникам Натали — жены Пушкина. С начала XX века и вплоть до недавних дней здесь находилась школа, которую местные жители называли «белой». Это и дало имя проекту Рожковой: в рамках «Белой школы» она развесила на стенах портреты детей — странные, отсылающие к советским 1950-м и одновременно сюрреалистические. А Юлия Китаева и Сергей Морозов провели однократный вечер камерной музыки Tertia, где звучали сочинения Пёрселла, Шуберта, Шумана, Римского-Корсакова и Глинки.

Теперь «сверхкороткий» формат перенесли в сердце Москвы, пригласив художника Романа Ермакова. Прошлым летом многие видели большую белую «Стабильную композицию» около ГУМа, установленную в рамках фестиваля «Черешневый лес». Потом она на два месяца переехала в «Зарядье» и вскоре, как рассказал «Культуре» Ермаков, должна появиться в парке на Ходынском поле. Другой его паблик-арт проект из серии «Танцующая ось пятого измерения» установлен во дворе Музея Москвы. Хотя начинал художник с «живых скульптур» — авангардных костюмов, в которых сам же и выступал, соединяя опыт перформера с конструированием, постижением архитектоники: Ермаков окончил Московский государственный строительный университет по специальности инженер-архитектор. Подобные костюмы, которые он называет «автопортретами», существуют в движении, а вещи, показанные на выставке, напротив статичны — однако их оживляет головокружительное балансирование деталей и яркая «вихрящаяся» раскраска.

— Это работы из серии «Танцующая ось пятого измерения», — рассказал Роман Ермаков гостям выставки. — С помощью специально установленного света мы попытались создать впечатление движения. В отдельном зале показываем произведения на цирковую тему. Первые эскизы были созданы еще в 2018 году для выставки «Цирк на Таганке»: я сделал жонглирующую композицию и параллельно — балансирующую, олицетворяющую собой эквилибр. В этих вещах есть энергия игры, праздника: в цирке человек делает невероятные трюки и превосходит свои физические возможности. Благодаря фантастическим комбинациям в скульптуре можно создать настроение представления — словно эти объекты выступают перед нами.

Большую часть работ разместили на первом этаже Дома-музея — в белых сводчатых стенах. Подобный «стерильный» фон идеален для любого искусства, в том числе — современного. Однако организаторы решились и на смелый эксперимент: выставить несколько скульптур в исторических интерьерах. В том числе — в святая святых: кабинете Константина Сергеевича — с большим столом, красными стенами и готическими шкафами. В эту комнату поместили черную скульптуру — уменьшенную модель произведения, украшавшего Красную площадь. «Язык этих работ, их соседство с классическим интерьером создает интересный контраст, — рассказал художник «Культуре». — И в то же время современная форма рядом с готическими шкафами не вызывает диссонанса».

А в соседнем «Синем фойе», выведенном Михаилом Булгаковым в «Театральном романе», установили тонкую желтую скульптуру, венчаемую черным шаром.

— Здесь, прежде всего, работает цвет, — рассказал «Культуре» режиссер Сергей Морозов. — Синий и желтый вступают между собой в диалог, а черная «Стабильная композиция» в свою очередь «бьется» с красным кабинетом. Эти две скульптуры визуально находятся на одной оси и перекликаются друг с другом. Кроме того, в «Синем фойе» есть бюст Станиславского, и хотя он стоит чуть в стороне, произведения Романа попадают в поле его «зрения»: так выстраивается общая линия.

Синтез искусств, почти вагнеровский Gesamtkunstwerk, включал в себя и оперный вечер: выступление оркестра OpensoundOrchestra под руководством Станислава Малышева. Солистка Ереванского государственного театра оперы и балета им. А. Спендиарова Варсеник Аванян погрузила публику в стихию «Народных песен» Лучано Берио и «Обаяния колыбельных» Бенджамина Бриттена. Но настоящей молнией стало колкое, гротескное и одновременно отчаянно-грустное исполнение Аленой Верин-Галицкой вокального цикла «Лунный Пьеро» Арнольда Шёнберга — в котором нужно продемонстрировать талант к Sprechgesang: полупению, полудекламации. Получилось тревожно и одновременно прекрасно.

Сергей Морозов рассказал «Культуре», что вечер специально собирали из редкостей:

— Цикл Берио нечасто звучит в нашей стране. «Лунный Пьеро» — тоже: это сложная атональная вещь, любопытная с точки зрения музыкального языка. Но если Шёнберга я слышал в России, а Берио — в Зальцбурге, то цикл Бриттена впервые услышал вживую лишь во время наших репетиций. Это восхитительное сочинение — кстати, оно исполняется в аранжировке Станислава Малышева: еще один эксклюзив.

Улетели в вечность последние ноты, музыканты один за другим погасили лампочки на пюпитрах. Зал погрузился в темноту, чтобы через несколько секунд, очнувшись, зааплодировать. И вернуться из воображаемого «пятого измерения» в нашу грешную беспокойную действительность.

Автор фотографий Ира Полярная.