Наталья Трухановская, Институт Пушкина: «Враждебное отношение ряда стран к России парадоксальным образом повысило интерес к русскому языку»

Вера СМАГИНА

Как можно охарактеризовать сегодня статус русского языка в мире? Каково значение кириллицы для сохранения культуры страны? Ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Наталья Трухановская ответила на вопросы «Культуры».

— Наталья Сергеевна, что можно сказать о сегодняшнем статусе русского языка на международной арене, каково его мировое значение?

— Несмотря на политическую повестку, его статус сохранился в более или менее неизменном виде. Такая фундаментальная вещь формируется на протяжении веков и состоит главным образом из стереотипов, как положительных, так и отрицательных. Частное событие может существенно сказаться на образе только в том случае, если оно попадает в некоторое стереотипное представление. Русский язык по-прежнему воспринимается мировым сообществом как язык великой литературы, театра, передовой науки и… загадочной русской души.

Враждебное отношение ряда стран к России парадоксальным образом не только не снизило интерес к русскому языку, но и во многом его повысило. Как выражался основатель нашего института Виталий Григорьевич Костомаров, люди с одинаковым интересом изучают язык друзей и язык врагов.

Русский язык входит в клуб мировых языков и остается рабочим языком в крупнейших международных организациях (ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и других). По данным «Индекса положения русского языка – 2023», он занимает почетное пятое место по совокупности параметров (численность носителей, использование в науке, СМИ, интернете и т.д.). На пространстве СНГ русский язык выполняет важнейшую функцию средства межнационального общения.

— Какова роль кириллицы в сохранении языка и культуры нации?

— Любой алфавит является существенной частью культуры народа, поскольку благодаря письменности есть возможность сохранения наиболее значимых текстов — художественных, научных, деловых и так далее. Кириллица использовалась для создания письменности для бесписьменных языков народов нашей страны в первой половине прошлого века. Это позволило еще больше сблизить культуры российских этносов.

Кириллица и сегодня используется в разных странах, например, в Беларуси, Сербии, Болгарии, Македонии, Таджикистане. Ежегодно в рамках Международного Костомаровского форума проходит круглый стол, посвященный культурному коду кириллицы. Ключевые темы обсуждений: история кириллицы, изучение азбучного именника, проблема сосуществования разных азбучных систем в одной стране или в разные исторические периоды. В 2022 году поднималась тема тюркской кириллицы и ее влияния на формирование культурного кода разных стран.

В текущем году на круглом столе специальный доклад был посвящен азбуке В.А. Жуковского. Поэт составил ее для своих детей, которые жили в Германии и родным для них был немецкий язык. В программу также вошли такие темы, как «Духовно-нравственное воспитание в русских печатных букварях и азбуках», «Азбуковники в истории лексикографии», «Политические инструменты изменения славянской графики», «Общечеловеческая азбука» К.Э. Циолковского: к проблеме преодоления языковых барьеров».

— Помимо политических вызовов современный мир столкнулся с таким явлением, как цифровизация. Какое влияние она оказывает на русский язык?

— Цифровизация всех сфер жизни внесла серьезные изменения в коммуникативные практики современного человека. Значительная часть общения сейчас происходит в цифровой среде, часто — в письменных жанрах, изоморфных устной речи (переписка в чатах, комментарии в социальных сетях и на форумах, неформальные электронные письма). Некоторые лингвисты рассматривают общение в интернет-среде как одну из форм речи, наряду с устной и письменной.

Цифровая коммуникативная среда представляет собой разностилевое пространство текстов, созданных с различными целями, в различных сферах общения. Системообразующими факторами цифрового общения являются канал коммуникации, специфические характеристики коммуникантов, особая семиотическая – мультимодальная – природа сообщений.

Возможность накапливать и анализировать большие объёмы данных – одна из наиболее важных характеристик современной цифровой эры. Фундаментальные исследования, проводимые на больших данных, дают возможность выдвигать научно обоснованные теории в области языка и речи. Все это приводит к увеличению эффективности языкового обучения и передачи информации в целом, а также укреплению позиций языка, на котором проводятся исследования, востребованные во всем мире.

При взаимодействии с экраном пользователь иначе воспринимает информацию, иначе взаимодействует с текстом. Нужно отдельно тренировать метакогнитивные навыки, чтобы процесс извлечения и интерпретации информации был устроен наиболее оптимальным путем в зависимости от задач. Возникают вопросы о том, что нам помогает или, наоборот, мешает читать эффективно. И современная лингвистика занимается исследованием причин этого, а также изучением характеристик новых типов текстов, новых способов взаимодействия с ними.

От того, насколько эффективно мы научимся взаимодействовать с текстами нового формата, зависит, запомним ли мы их содержание. При этом именно формат текстов в большой степени привлекает молодое поколение и информация, оформленная таким образом, будет составлять основной поток. В этом смысле создание текстов современного формата на русском языке крайне важно для его сохранения и распространения. Кроме того, именно такие тексты преподаватели русского языка зачастую используют на занятиях.

Таким образом, владение нормами современной цифровой коммуникации и создание цифровых текстов является конкурентным преимуществом представленности русского языка в современном цифровом пространстве.

- Какие шаги по продвижению русского языка в мире делаются сегодня? Со дня основания Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ведет серьезную просветительскую работу по укреплению позиций русского языка в мире. Расскажите об этом опыте.

- Работа нашего института имени ведётся по нескольким направлениям. Одно из них - сотрудничество с научными и образовательными организациями за рубежом. Кафедры Института Пушкина открыты в Гаванском университете и четырёх национально-российских (славянских) университетах, наш центр работает в Париже. Мы проводим семинары и конференции совместно с зарубежными партнёрами, а также готовим специальные выпуски журнала «Русский язык за рубежом» (начиная с 2017 года вышло более 20 выпусков).

Значимым событием в мире русского языка является Костомаровский форум – главное мероприятие Института Пушкина, посвящённое научному наследию его основателя и первого ректора академика В.Г. Костомарова. Уже три года форум собирает ведущих учёных, методистов, преподавателей для обсуждения проблем русского языка и его роли в жизни России и зарубежья.

Институт, как соучредитель, принимает участие в работе Международной Ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Так, в сентябре прошёл XV Конгресс Международной ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), на котором обсуждались вопросы, связанные с изучением этих предметов в разных странах мира и новыми методическими подходами.

Наша просветительская деятельность включает в себя такие проекты, как «Послы русского языка в мире», открытые курсы портала «Образование на русском» (в том числе ресурс «Русский язык для наших детей» и Лингвострановедческий словарь «Россия»), центры «Русский дом» в зарубежных странах.

Также в текущем году Институт Пушкина в третий раз представил результаты «Индекса положения русского языка в мире» – это тоже своего рода инструмент продвижения русского языка.

- Расскажите о миссии Послов русского языка, и как в настоящее время осуществляется этот проект

- Миссия Послов русского языка в мире проста и сложна одновременно. Она заключается в продвижении и стимулировании интереса к русскому языку и культуре как за рубежом, так и в нашей многонациональной стране. Почётное звание посла можно получить, только пройдя строгий отбор, серьёзное обучение и испытание образовательно-просветительской экспедицией. Претендент должен обладать любовью к русскому слову, большой ответственностью и толерантностью к людям и обстоятельствам. Потому что посол русского языка – это лицо современной молодежи и пример образа волонтёра, который несёт знание и прививает любовь к обучению.

Проект существует с 2015 года, активно поддерживается органами государственной власти и растёт количественно и качественно. Программы обучения ежегодно дополняются новыми блоками, расширяется спектр мероприятий, в которых участвуют волонтёры. О популярности проекта говорит тот факт, что нашу инициативу продвижения русского языка и культуры подхватывают другие российские вузы и даже другие страны. Наши послы и методисты оказывают им экспертную поддержку.

География экспедиций также расширяется, добавляются новые страны, регионы, школы и вузы. В 2023 году послы работают в Киргизии, на Кубе, в Индии и во Вьетнаме. Сейчас они готовятся к декабрьским экспедициям в страны СНГ.

Текущий год подарил нам новый формат экспедиции с научным компонентом – в Пушкиногорье Псковской области, для которой был проведён отдельный отбор среди студентов московских вузов и колледжей и было организовано обучение у научных сотрудников Института Пушкина. Волонтёры экспедиции не только занимались со школьниками, но и провели научное исследование творческого пути А.С. Пушкина, собрав тезисы и подготовив аннотации для своих научных статей.

Фотографии:Максим Григорьев/ТАСС и Станислав Красильников/ТАСС.