Культура здоровья, или С Аюрведой по Руси

В Госдуме состоялся довольно необычный круглый стол, посвященный международному сотрудничеству стран БРИКС в области превентивной медицины, здорового образа жизни и долголетия. На повестке — открытие первого центра аюрведической медицины в Адыгее с перспективой внедрения формата в санаторно-курортную географию страны. «Культура» пообщалась с авторами идеи — депутатом заксобрания штата Керала Чанди Умменом и доктором Томом Мэтью Ахилом, врачом аюрведы, специалистом по реабилитации после инсульта, управлению стрессом и интегративной медицине.

— Осенью в Керале планируется Международная конференция «Настоящее и будущее превентивной медицины». Как опыт южного штата с лучшими показателями по долгожительству в Индии может быть полезен для развития аналогичных национальных программ в России и других странах БРИКС?

Чанди Уммен: Опыт Кералы в области долголетия в основном связан с практиками Аюрведы и профилактической медицины. У нас существует много альтернативных методов, таких как Юнани, Сиддха, из знакомого европейцам, пожалуй, только гомеопатия... Эти системы позволяют довольно быстро и эффективно корректировать различные дисфункции, связанные с образом жизни. Некоторые такие болезни можно вылечить довольно легко.

Но отмечу, что эти альтернативные методики у нас используются не вместо, а наряду с современной медициной, как дополнение к ней. Такой интегрированный подход может быть полезен и России, и другим странам БРИКС: он обеспечивает благополучие людей, эффективно лечит многие заболевания и, в конечном итоге, способствует и долголетию.

Это очень интересный проект, ведь каждая из этих стран — отдельная цивилизация, обладающая множеством ценнейшего опыта и знаний. Обмен этими знаниями принесет пользу всем нам. Например, в первый день моего визита я посетил русскую баню. Как только оттуда вышел, почувствовал будто заново родился и сразу написал своим друзьям в Индии, что хочу, чтобы в Керале проводились банные ретриты. Разумеется, если такое затевать, то хотелось бы пригласить специалистов из России, тем более, здесь есть энтузиасты и новаторы, предлагающие новые подходы для банной терапии, например, ионизацию пара. У меня уже есть предложение о создании одного центра в моем родном штате, для чего я готов предоставить участок земли в один акр, это около четырех тысяч квадратных метров. Аналогичный оздоровительный центр предлагается создать здесь, в России, в Адыгее. Таким образом, мы можем объединить экспертов из всех стран БРИКС, чтобы они могли посетить оба центра, создать свои собственные клиники, проводить исследования и обмениваться информацией.

— Центры в Адыгее и Керале будут коммерческими или это социально ориентированный проект?

Чанди Уммен: Этот аспект нам нужно еще согласовать. Мы бы хотели, конечно, хотели бы сделать социальный проект, чтобы помочь максимальному числу людей улучшить свой образ жизни. Но нужно решить, откуда взять финансирование... В ноябре в Керале пройдет первая в истории конференция по профилактической медицине стран БРИКС. Мы только начинаем, но идея обмена опытом такого рода может быть полезна всему человечеству.

— В чем основное различие между европейским подходом к медицине и вашим традиционным индийским, аюрведическим подходом?

Том Мэтью Ахил: Главное различие в том, что европейский подход к медицине фокусируется исключительно на физическом здоровье. В то время как, согласно Аюрведе, оба типа здоровья, физическое и душевное одинаково важны и взаимно влияют один на другой. Именно поэтому даже в определении понятия здоровья ВОЗ сказано, что здоровье — это состояние физического, психического и социального благополучия.

— Что такое «социальное здоровье» и как им пренебрегают европейцы? Если не брать в расчет вредные привычки...

Том Мэтью Ахил: Современная европейская цивилизация сфокусирована на вопросах телесности, она культивирует молодость и здоровье и если кто-то из этого шаблона выпадает, он чувствует себя несколько ущербным, не таким как все. Например, диабетик пьет таблетки, колет инсулин, воздерживается от праздничной еды на застольях — по большому счету, он один на один со своей болезнью, а все вокруг наслаждаются жизнью и вкусной едой... И в эти моменты его психическое или социальное благополучие «на нуле». Аюрведа утверждает, что никаких больных не существует, потому что здоровье важно не просто само по себе, а для выполнения предназначения. Если человек понимает, что тело — это инструмент духа, а духовное измерение не затронуто болезнью, он ничем не отличается от тех, кто пока не столкнулся с болезнями.

— Какие недуги можно предотвратить методами аюрведической медицины?

Чанди Уммен: Прежде всего, связанные с образом жизни человека, а это все то, чем мы, в основном, и страдаем: диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, болезни сердца. Да даже старение, которое, строго говоря, болезнью не считается, но всем хотелось бы его как-то отстрочить.

Для замедления этого процесса в Аюрведе существует терапия, называемая Расаяна чикитса. В Керале мы используем определенную ее разновидность, называемую Кутиправешика, благодаря чему тело человека, слабое и нездоровое поначалу, с годами становится более энергичным и здоровым. Таким образом, благодаря аюрведе, где лечение направлено на исцеление не только тела, но и души человека, в организме обеспечивается должный баланс. Ну и занятия йогой тоже способствуют его поддержанию...

Том Мэтью Ахил: Хотел бы добавить, что альтернативные методы лечения, такие как аюрведическая медицина или, например, гомеопатия, применялись по всему миру во время пандемии ковида, когда человечество столкнулось с множеством проблем, ранее неизвестных. Говоря популярно, терапия строилась на «подстегивании» нужного иммунного ответа пациента.

— Что позволяет распознать болезни на ранней стадии?

Том Мэтью Ахил: Да, потому что прежде всего, мы собираем очень подробный анамнез, комплексно изучаем «карту» пациента: место и условия его проживания, меню, состояния тела, наследственность, наличие подтвержденных случаев заболеваний. В отличие от европейского подхода, где анамнез собирается индивидуально, а лекарства назначаются стандартно, по типам пациентов, в Аюрведе назначения адресны. Например, диабет второго типа у сорокалетнего и шестидесятилетнего человека — это разные диабеты. Лечение сорокалетнего может сочетать йогу и аюрведических практик. В 60 лет назначение лекарств будет ограниченным, так как в этом возрасте состояние ЖКТ имеет свои особенности, и выведение токсинов из организма бывает затруднено. Список возможных осложнений от диабета в 40 и 60 лет тоже разный, так что для пожилых людей мы будем назначать меньше лекарств, чтобы не навредить больному, контролируя возможный токсический побочный эффект.

— Как можно сочетать аюрведические методы с медицинской реабилитацией и доказательной медициной? И каковы протоколы лечения и исследования по этому вопросу?

Том Мэтью Ахил: В Аюрведе, если, например, речь идет о геморрагическом инсульте, то есть о случаях кровоизлияния в головной мозг, есть протокол, основанный на доказательной медицине. Мы интегрируем не только Аюрведу и йогу: мы вводим еще и элементы третьей системы — физиотерапии. Таким образом за один прием, помимо аюрведического лечения, пациент получает как бы три сеанса лечения: с использованием аюрведического метода, йоги и физиотерапии.

Здесь сочетаются три подхода. Так, если рассматривать пациента с инсультом с точки зрения Аюрведы, то у него наблюдается скованность, слабость одной стороны тела, будь то правая или левая. Итак, чтобы восстановить силы и кровообращение в пораженной области, мы используем аюрведические препараты и наружные методы лечения. Что касается йоги, пациент, перенесший инсульт, не может заниматься ею самостоятельно, и мы помогаем ему в этом. Терапевтическая йога необходима для увеличения дыхательной способности пациента. Это способствует улучшению связи между головным мозгом и спинным мозгом, что приводит ко второй фазе восстановления после инсульта. Переходя к третьей части — физиотерапии, — мы укрепляем каждую часть тела, особенно основные суставы, которые парализованы или ослаблены.

Таким образом, интегрируя три подхода, мы получаем оригинальный метод реабилитации после инсульта. У нас есть научно обоснованные протоколы, есть лечебные центры, работающие по этой методике в Керале. Действует и исследовательский центр аюрведической медицины и лечебной йоге в штате Керала. В будущем мы рассчитываем на дальнейшее развитие научно обоснованных методов, интегрируя различные системы западной медицины с аюрведой и йогой.

— Насколько эффективна аюрведа в борьбе со стрессом и тревожностью?

Том Мэтью Ахил: Когда мы говорим о стрессе и тревожности — это часть более широкого комплекса, о котором я уже говорил — люди страдают от проблем с общим душевным благополучием и здоровьем. Европейцы банально не высыпаются и постоянно нервничают… В йоге существует несколько видов асан, то есть особых поз, оказывающих благотворное влияние на тело и дух. Есть техника контролируемого дыхания, именуемая «пранаяма». Есть практика медитаций, которая подразумевает умственную тишину для улучшения психического здоровья. Таким образом, асаны, пранаяма и медитация будут играть важную роль в лечении стресса и тревоги. И все это — часть йоги.

Параллельно мы стараемся интегрировать в практики современной западной медицины ряд других аюрведических методов лечения. Например, существуют Широдхара и Такрадхара — разновидности своеобразного массажа головы, когда на голову или лоб человека льется особое лечебное масло или пахта. Эти методы лечения способствуют правильному ритму сна и бодрствования, что является положительным моментом в лечении стресса и тревоги. По мере улучшения сна, дыхательной функции и здоровья кишечника, уровень стресса и тревоги снижается, и здоровье улучшается.

Чанди Уммен: Добавлю один момент, это мой личный опыт. Во время пандемии COVID-19 я был вдали от дома и плохо спал. Мне помогла особая форма йоги, которую я освоил, дыхательная гимнастика Сударшана крия. Она позволяет эффективнее насыщать тело кислородом. Возможно, вы слышали о Шри Рави Шанкаре — он практикует это «искусство жизни». Сударшана крия помогла мне победить бессонницу. Мы просто не осознаем, что нам иногда не хватает кислорода и из-за этого не можем уснуть.

—Можете дать какие-то конкретные рекомендации читателям?

Том Мэтью Ахил: В Аюрведе план здорового образа жизни многосоставной и строго индивидуальный. Тут важно определить свой тип доши: Вата, Питта и Капха (легкий тип телосложения, средний и корпулентный). В зависимости от типа доши составляют Диначарю — распорядок дня. Не менее важна Ритучарья — это рекомендации и предписания, которым необходимо следовать в зависимости от сезона — летом, осенью, зимой, весной... Этот перечень включает и список продуктов, которые следует и не следует употреблять, упражнения, практики. Этих двух принципов, Ритучарьи и Диначарьи, следует придерживаться в соответствии с принципами ахары или правильного питания. На основе всего этого мы получим искомое долголетие в здоровом теле. Все это — достаточно научный подход. Некоторые, конечно, говорят, что это, мол, ненаучно, но послушайте, это продуманный опыт поколений, длиною в семь тысяч лет, основанный на опыте и экспериментах. Это и есть Аюрведа.

Фото: Андрей Дворецков/предоставлены организаторами круглого стола